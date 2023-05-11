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Жильё в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Каменюки, Беларусь
Квартира 1 комната
Каменюки, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
€ 14,477
Дом в Каменюки, Беларусь
Дом
Каменюки, Беларусь
Площадь 28 м²
€ 17,300
Квартира в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
€ 14,113
Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
€ 18,211
Квартира в Каменюки, Беларусь
Квартира
Каменюки, Беларусь
Площадь 71 м²
Этаж 2/3
€ 6,374
Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
€ 173,001
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/3
€ 26,405
Квартира в Каменюки, Беларусь
Квартира
Каменюки, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 9,561
Квартира 2 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
€ 17,391
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 51 м²
Этаж 1/2
€ 17,300
Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
€ 65,558
Дом в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
€ 173,001
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
€ 27,316
Квартира 3 комнаты в Каменюки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Каменюки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/3
€ 32,324

Параметры недвижимости в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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