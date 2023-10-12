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Дома в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой в Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Дом с ландшафтным дизайном, с беседкой
Каменюкский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Лот 6221. Внимание! Уникальное предложение! Продажа в связи с переездом в другую страну. Гот…
€169,438

Параметры недвижимости в Каменюкский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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