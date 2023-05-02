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Дома в Горанский сельский Совет, Беларусь
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34 объекта найдено
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Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 22,792
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,909
Продадим благоустроенный дом на большом участке с баней на хуторе в д. Дуброва. Дополнительн…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 150,427
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Дом
Аксаковщина, Беларусь
100 м²
€ 68,285
Аксаковщина Продается дом-дача в СТ Родник-2009.Участок 15 соток! Частная собственность.Дом …
Дом
Аксаковщина, Беларусь
16 м²
€ 19,966
Уютная дача в СТ "Родник-2009" Адрес: СТ "Родник-2009" ❤️ Хотите купить …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 14,587
Продается дача,19 км от МКАД.Раковское направление.С.т.Подсадье-98.Участок 4.33 сотки. на уч…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
555 м²
€ 268,945
Интересный универсальный дом как для жизни, так и многопрофильного бизнеса. Минский р-н, Гор…
Коттедж
Новоселье, Беларусь
172 м²
€ 104,843
Продается крепкий жилой дом в аг.Новоселье Минского района, 15 минут от станции метро Каменн…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,407
Супер! Предложение! Предлагается отличный вариант дачи в пригороде Минска, в СТ &laqu…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 145,868
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
298 м²
€ 319,087
Продается дом блочный, обложенный кирпичом, площадью 297.7 кв.м, 2 уровня и подвал. 1999 год…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 255,270
Продажа комфортабельной усадьбы д. Закаблуки. В уютном …
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 57,208
Коттедж в уединенном и живописном месте, 17 км от Минска …
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 77,948
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Недалеко лесной массив с ягодными и грибн…
Дом
Новое Поле, Беларусь
108 м²
€ 50,142
Продается коттедж высокого уровня постройки на большом участке 15 соток (частная собственнос…
Дом
Чачково, Беларусь
103 м²
€ 144,957
Продаётся загородный дом с земельным участком 14 соток в аг Чачково. Полностью готов к …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 19,145
Уютный дачный дом возле леса, рядом водоём. На участке сад, кусты, теплица. Участок выгодно …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 196,011
Продается отличный деревянный дом ручной рубки в одном из лучших коттеджных поселков Минског…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Цена по запросу
Продаётся двухуровневый дом в тихом, живописном месте, недалеко от Минска (11 км от МКАД) В …
Дом
Тресковщина, Беларусь
66 м²
€ 29,174
Продается законсервированное незаконченное капитальное строение по адресу: Минский рай…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 154,712
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД Тихое место в лесном массиве, удобные подъездные пути…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 27,077
Продается уютная дача в СТ Ручьи, 20 км от МКАД Гродненское направление,…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 154,712
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД Тихое место в лесном массиве…
Дом
Тресковщина, Беларусь
73 м²
€ 31,909
Продается дом в поселке Тресковщина. Площадь по СНБ 73,4, ( 3 жилых комнаты общей площа…
Дом
Тресковщина, Беларусь
56 м²
€ 91,077
Продаётся благовидный уголок природы в 21 км. от Минска. Тупиковый участок 33 сотки г…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
179 м²
€ 382,905
Продаётся новый экологичный энергоэффективный коттедж премиум-класса из профилированного бру…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 8,205
Продается дача с участком в пожизненно-наследуемом владении недалеко от Минска. Срочная прод…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 65,550
Продается дом, СТ "Родник - 2009" в живописном месте, 24 км. от МКАД. Располо…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 145,868
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
214 м²
€ 164,102
Продается дом в живописном месте: рядом лес и водоем. На участке березовая аллея, высокая ли…
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