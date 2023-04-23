Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Молодечненский район
  5. Городиловский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Городиловский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Березинское, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Березинское, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 16,221
Продается трехкомнатная квартира в поселке Березинское Молодечненского района! Квартира расп…

Параметры недвижимости в Городиловский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти