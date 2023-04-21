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Квартиры в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

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86 объектов найдено
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартира в Вязань, Беларусь
Квартира
Вязань, Беларусь
37 м² 2/5 Этаж
€ 14,132
Продается 1/2 доли в 1-комнатной квартире Адрес: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7 ⭕️ О Вашем…
Квартира 2 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 7/9 Этаж
€ 58,807
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 44 м² 1/9 Этаж
€ 51,969
Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 2/9 Этаж
€ 40,025
Продается просторная 1- комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска!   В самом комф…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 7/10 Этаж
€ 28,720
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на м…
Квартира 1 комната в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 42 м² 7/9 Этаж
€ 40,937
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 8/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 10/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 9/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 3 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вязань, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Малоэтажная современная застройка 2003 года через дорогу от границы Фаниполя. Кирпичный дом …
Квартира 5 комнат в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 314 м² 1/1 Этаж
€ 179,613
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении. Состоит из 2-х авто…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 7/10 Этаж
€ 30,735
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 4/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 8/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 4/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/10 Этаж
€ 29,668
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 25 м² 6/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 20 м² 4/10 Этаж
€ 21,674
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 2 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 1/10 Этаж
€ 52,152
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Дом сдан, готов к зас…
Квартира 2 комнаты в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 9/10 Этаж
€ 52,152
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Дом сдан, готов к зас…
Квартира в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 21,882
Продаётся полдома в 20 км от Минска д. Бережа (Дзержинский р-н) Тёплый блочный дом, обшит са…
Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 5/10 Этаж
€ 46,818
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната в Вязань, Беларусь
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/10 Этаж
€ 30,735
Квартира 9 комнат в Вязань, Беларусь
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат 1 ванных комнат 20 м² 2/10 Этаж
€ 21,674
Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 2/10 Этаж
€ 46,818
Квартира 9 комнат в Вязань, Беларусь
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 2/10 Этаж
€ 25,054
Квартира 9 комнат в Вязань, Беларусь
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 2/10 Этаж
€ 25,054
Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 2/10 Этаж
€ 46,818

Параметры недвижимости в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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