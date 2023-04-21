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Минская область
Дзержинский район
Фанипольский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Квартира
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86 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартира
Вязань, Беларусь
37 м²
2/5 Этаж
€ 14,132
Продается 1/2 доли в 1-комнатной квартире Адрес: г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7 ⭕️ О Вашем…
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
55 м²
7/9 Этаж
€ 58,807
Продается 2-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
1/9 Этаж
€ 51,969
Продается уютная с ремонтом квартира в новостройке в г. Фаниполь 44.4 метра по СНБ Жила…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 36,379
Однокомнатная квартира с ремонтом возле городского парка в Фаниполе! Адрес: г. Фаниполь, ул.…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
2/9 Этаж
€ 40,025
Продается просторная 1- комнатная квартира в ближайшем пригороде Минска! В самом комф…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
7/10 Этаж
€ 28,720
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Всего 7-10 минут на м…
Квартира 1 комната
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
7/9 Этаж
€ 40,937
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
8/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
10/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
41 м²
9/10 Этаж
€ 36,375
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 3 комнаты
Вязань, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Малоэтажная современная застройка 2003 года через дорогу от границы Фаниполя. Кирпичный дом …
Квартира 5 комнат
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат
314 м²
1/1 Этаж
€ 179,613
Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении. Состоит из 2-х авто…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
7/10 Этаж
€ 30,735
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
4/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
8/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
4/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
5/10 Этаж
€ 29,668
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
25 м²
6/10 Этаж
€ 25,054
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
20 м²
4/10 Этаж
€ 21,674
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
1/10 Этаж
€ 52,152
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Дом сдан, готов к зас…
Квартира 2 комнаты
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
9/10 Этаж
€ 52,152
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Дом сдан, готов к зас…
Квартира
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 21,882
Продаётся полдома в 20 км от Минска д. Бережа (Дзержинский р-н) Тёплый блочный дом, обшит са…
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
5/10 Этаж
€ 46,818
Фаниполь – один из самых уютных городов-спутников вблизи Минска. Первый дом в ЖК "…
Квартира 1 комната
Вязань, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
2/10 Этаж
€ 30,735
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат
1 ванных комнат
20 м²
2/10 Этаж
€ 21,674
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
2/10 Этаж
€ 46,818
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/10 Этаж
€ 25,054
Квартира 9 комнат
Вязань, Беларусь
9 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/10 Этаж
€ 25,054
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
2/10 Этаж
€ 46,818
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