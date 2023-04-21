Квартира 5 комнат Фанипольский сельский Совет, Беларусь 5 Количество комнат 314 м² 1/1 Этаж

€ 179,613

Дом для большой и дружной семьи в 17 км от МКАД в Брестском направлении. Состоит из 2-х авто…