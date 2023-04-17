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Купить квартиру в Домачевский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Домачево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Домачево, Беларусь
3 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 16,387
Лот 6333. Предлагаем купить трёхкомнатную квартиру в центе в поселка городского типа Домачев…
Квартира 2 комнатыв Домачево, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачево, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 2/3 Этаж
€ 18,207
Sale of 2-room apartment, gp. Domachevo, Brest district 2/3 & nbsp; of a storey panel house,…

Параметры недвижимости в Домачевский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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