Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Брестский район
Чернавчицкий сельский Совет
Дома
Купить дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
24 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 72,056
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 121,9 кв.м, жил.- 61,5 кв.м, кух.- 13…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 63,049
Лот 6958. В Чернавчицком сельском совете в 10 км от Бреста продаётся реконструируемый жилой …
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 35,938
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ -120,1 кв.м, общ.- 106,9 …
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 23,328
Садовый домик в Брестском р-не. 2002 г.п. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 84,9 кв.м, общ.- 84,9…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 160,324
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В эколог…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 60,347
Жилой дом в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 139.47 кв.м, общ.- 139.47 кв.м, жил.…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 99,077
Жилой дом в Брестском р-не. 2010 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 116,3 кв.м, общ.- 98,2 кв.м, жил.- 5…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
271 м²
€ 67,552
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2017 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 271,21 кв.м, общ.- 271,21…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 70,254
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! В соврем…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 18,014
Лот 6607. Дом в деревне в ближайшем пригороде г. Бреста. Стены из строительного бруса, кровл…
Дом
Вистычи, Беларусь
116 м²
€ 99,077
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 22,517
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 56,4 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 8,016
Продается деревянный дом с участком в д. Козловичи (Брестский р-н, Чернавчицкий с-с). Общая …
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 13,510
Лот 6326. Вашему вниманию дом с участком в 22 сотки в развитой деревне недалеко от Чернавчиц…
Дом
Чернавчицы, Беларусь
301 м²
€ 162,126
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 108,084
Лот 6276. Вашему вниманию недвижимость в развитом агрогородке Брестского района в северном н…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 7,656
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Цена сниж…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
257 м²
€ 117,091
Жилой дом в Брестском р-не. 1999 г.п. 1 этаж и мансарда. Общ.СНБ - 275,1 кв.м, общ.- 257,2 к…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 12,790
Лот 5183. Продается земельный участок площадью 5,81 сотки в садовом товариществе. На участке…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 18,014
Продаётся 2 комнатный жилой дом в ближайшем пригороде в 5км. Каменецкого направления 19…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
266 м²
€ 61,247
Жилой дом в Брестском р-не. 1995 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 401,2 кв.м, общ.- …
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 70,254
Жилой дом в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 100,2 кв.м, общ.- 73,4 кв.м, жил.- 4…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 26,571
ЛОТ 4573. Садовый домик на дачном участке за Каменецким кольцом. Общая площадь домика состав…
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
144 м²
€ 37,829
Лот 4580. Участок 21 сотка в районе Старые Козловичи, черта города. На участке коробка дома …
Параметры недвижимости в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты