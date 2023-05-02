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Беларучский сельский Совет
Дома
Дома в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
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28 объектов найдено
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Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 53,789
Дом-баня для круглогодичного проживания в СТ Телепашня, Беларучский с/с, Логойский р-н, Мин…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 22,792
Продаётся дачный домик в СТ «Анютины глазки» в 18 км от МКАД, Мядельское направл…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 20,513
Дача в тихом, спокойном месте в 15 минутах езды от Минска. Уютный домик с камином, при…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 36,376
❤️ Садовый домик находится в СТ Вяча-91, полностью оборудован и готов к проживанию. Адрес: с…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 26,895
Двухуровневый дом на просторном участке! Адрес: СТ Пралеска ❤️Атмосферный двухуровневый дачн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
93 м²
€ 34,188
Продается дом для семьи в СТ Гаяны! Адрес: СТ "Гаяны". ❤️ Просторный двухэта…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 7,749
Расстояние от МКАД 22 км, лес рядом, 8 соток. Автобус, магазин, вода сезонные. Газ по улице.…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 63,726
Экологичный дом для круглогодичного проживания Адрес: д. Корбачевка, ул. Солнечная ⭕️ О Ваше…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 41,026
Комфортный и готовый для проживания одноэтажный жилой дом 117,1 м2 с 3 жилыми комнатами…
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 113,960
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 23,704
Продается дом в деревне Закриничье, по ул Озерная площадью 150 м2. Законсервированное …
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 26,439
Продается двухэтажная дача в СТ "АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ", 20 км от МКАД в Логойском направ…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 29,630
Продается дом в живописном месте, в д. Вяча. Мядельское направление, 16 км. от МКАД. На…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 227,920
Новостройка. Живописное место всего в 15 км от Минска, по трассе Р58 -120км\ч. Хорошее качес…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 40,570
Дача в СТ Перелесок в окружении лесного массива и р.Вяча. Дом 1 этаж - каминный зал, обеденн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 22,336
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 13,219
Продается дача СТ "МЕДИК", Логойский р-н, Беларучский с/с. Ровный участок 6,5 сот…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 27,350
Продается дача в СТ "Анютины Глазки", 19 км от МКАД (Мядельское нап…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
272 м²
€ 455,839
Продаётся дом в в красивейшем, тихом, живописном месте, рядом с рекой и озером Вяча в деревн…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 145,868
Продается современный и красивый дом в СТ Водолей-2010. Удобная и продуманная планиро…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 90,256
Дом вблизи водохранилища Вяча, с собственным выходом в лес! Кирпичный дом 2000 г. постр…
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча. У…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 9,390
Продается небольшая дача в 22 км от МКАД по Мядельскому напрвлению. Дом из сруба, внут…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 36,923
Продаётся дом со всеми коммуникациями в деревне Приселки, Мядельское направление, 20 км от М…
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 43,761
Продается одноэтажное капитальное строение НЗКС с террасой 2021 г.п., площадь 180 кв.м.,&nbs…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 13,675
Продается дача в СТ "Лесное-90" 22 км от МКАД Логойское направление. Одноэтажный д…
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
290 м²
Цена по запросу
Двухэтажный, загородный дом в живописном, уединённом месте! Дом в двух уровнях, построенный …
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 45,584
Продается недостроенный дом в хорошем месте В доме 2 уровня + цокольный этаж, его можно испо…
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