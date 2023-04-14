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Боровлянский сельский Совет
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Купить дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Боровляны
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91 объект найдено
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Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 226,205
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
205 м²
€ 144,771
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 205.2 кв.м, кухня 8.2 кв.м. Фундамент Ф…
Дом
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 133,008
Дом
Лесковка, Беларусь
134 м²
€ 167,029
К продаже предлагается замечательный современный дом, в живописном месте, для круглогодичног…
Дом
Дроздово, Беларусь
35 м²
€ 144,771
Продается участок 15 соток в д. Дроздово Ровный, чистый участок 15 соток. Водосн…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
299 м²
€ 104,053
Радикальное снижение цены на жилой коттедж из кирпича в д. Малиновка Боровлянс…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
249 м²
€ 307,638
Вы давно мечтаете жить за городом, но не желаете тратить время на строительство дома своей м…
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 45,241
Продаётся дачный дом в СТ "Аэрогеодезист" в 5 мин езды от Минска(практически в чер…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
316 м²
€ 316,596
Комфортный уютный коттедж в одном из самых живописных мест в пригороде Минска – д. Бор…
Дом
Королёв Стан, Беларусь
56 м²
€ 122,150
Продаётся дом рядом с Минском Выгодное месторасположение; Ровный участок; Центральные комму…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 805,288
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 152,914
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
255 м²
Цена по запросу
Продается новый коттедж д.Дроздово, ул.Рождественская. Логойское напр, 1,5 км от МКАД. 2 уро…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
340 м²
€ 889,436
Современный эргономичный коттедж в д.Боровляны- Готовое решение для комфортной безопасной жи…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
277 м²
€ 266,921
Продажа коттеджа под чистовую отделку, расположенного по адресу д. Дроздово ул. Жасминовая д…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 108,578
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Дом
Боровляны, Беларусь
199 м²
€ 212,632
Одно из живописных мест в пригороде Минска – д. Боровляны. Минский р-н, 3,3 км от МКАД…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
218 м²
€ 108,578
Продается недостроенный дом в 2 этажа + пристроенный гараж. Дом из блоков (400 мм). Фундамен…
Таунхаус
Сонечный, Беларусь
332 м²
€ 330,259
Авторский дизайн! Предложение для тех, кто предпочитает комфорт! Продается 4-уровневый 5-ком…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
547 м²
€ 443,361
Продается VIP дом в классическом стиле в экологически чистом зеленом месте!!! Общая п…
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
202 м²
€ 108,578
Новый дом в 1 км. километре от Минска, в садовом товариществе "Аэрогеодезист…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 103,964
Цена снижена радикально! Продается коттедж рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
360 м²
€ 334,783
Продаётся новый элитный коттедж премиум-класса примыкающий к лесу в престижной коттеджной за…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
304 м²
€ 294,066
Коттедж в самом тихом, уютном месте Дроздово! Прекрасный элегантный дом в неоклассичес…
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 155,629
Продается шикарный дом для круглогодичного проживания в СТ «Малиновка Сад», расп…
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 131,199
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
190 м²
€ 261,492
Дом 2012 года постройки. Дом расположен на участке площадью 15 соток. Частная собственность.…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 167,391
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Дом
Боровляны, Беларусь
343 м²
€ 361,927
Продаётся готовый для жизни дом в каттеджной застройке п.Боровляны. Современный свежий ремон…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 443,361
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
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Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
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