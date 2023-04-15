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Купить недвижимость с бассейном в Барановичи, Беларусь

1 объект найдено
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
186 м²
€ 117,626
Продажа жилого дома по ул. Шевченко! * Площадь: общая – 186,3 кв.м., жилая – 90,…

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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