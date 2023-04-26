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Дома в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

73 объекта найдено
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 12,752
Уютный дачный дом в Смолевичском районе! Адрес: СТ  Информатика-89 ⭕️ О Вашем будущем у…
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
40 м²
€ 54,564
В отличном месте, в Озерицкой Слободе, на перекрестке ул. Центральная и ул. Красногвардейска…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
112 м²
€ 9,382
Продается участок по Московской трассе! Минская область, Московское направление, д.Рудомейка…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 67,407
Новый дом с интересной планировкой с/т Усяжа Адрес: СТ Усяжа  - Полноценный двухуровнев…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 270,540
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 211,331
Финишная отделка фасада современными материалами, отмостка, гаражные ворота, подъезд к гара…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 10,011
Отличное предложение для загородного отдыха в с/т «Атлант-2» (17 км от…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая. Смолевичский р-н, 15 км от МКАД, Московское направление. В …
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
129 м²
€ 90,180
Продается новый большой уютный одноэтажный каркасный дом в стиле модерн в Минской области! Д…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
283 м²
€ 209,509
Уютный дом-сруб из натуральных калиброванных бревен ручной рубки - это идеаль…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
261 м²
€ 232,282
Стильный коттедж на участке 21 сотка с баней в д.Дуброва Адрес: д. Дуброва, пер. Веселый ❤️С…
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
104 м²
€ 118,418
Продается современный дом 2023 года постройки, в аг. «Слобода», Смолевичский рай…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 63,673
Продается современный барнхаус с баней полностью готовый для круглогодичного проживания в С…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 109,218
Продаётся замечательный дом в 15 минутах от Минска. Дом расположен в тихом месте рядом с лес…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 198,578
Мечтаете о красоте и уюте? Тогда Вам точно нужно приобрести этот дом!  Приобретая совре…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 23,684
В продаже земельный участок с садовым домиком и новостройкой Земельный участок площадью 9.18…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 63,764
СТ «Родничок-96». Продается участок 9 соток с расположенным на нем 2-х этажным д…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 63,764
СТ «Родничок-96». Продается участок 9 соток с расположенным на нем 2-х этажным д…
Коттедж в Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,002,001
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 446,346
Продажа коттеджа, расположенного в поселке закрытого типа д. Багута. Общая площадь СНБ &ndas…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 17,945
Продается уютный дачный домик в 18 км от г. Минск, СТ "Бытовик - 1"  Московск…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 108,398
Продается коттедж в д. Сосновая ! Коттеджный поселок расположен в 16 км от МКАД в Московском…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 20,951
Продается милый дачный домик в 12 км от г. Минск, СТ "Надежда" АРДИ, Московское на…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
256 м²
€ 227,728
Продается коттедж в д. Сосновая 15 км от МКАД Московское направление. в 15 минутах от м…
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
150 м²
Цена по запросу
Продаётся новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом коттеджном посё…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 15,394
Продается уютная дача в садовом товариществе «Садовод-ТП» в 10 минутах от Минска…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 15,030
Продаётся жилая дача в  20 километрах от Минска ! Есть всё необходимое для комфортного …
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 23,684
В продаже земельный участок с садовым домиком и новостройкой Земельный участок площадью 9.18…
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 47,367
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
211 м²
€ 150,300
Продается великолепный дом с евроремонтом в д. Задомля. Минская обл., Смолевичский р-н, 20 к…

Параметры недвижимости в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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