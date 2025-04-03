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Продажа новостроек в Muscat

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Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
Маскат, Оман
от
$233,203
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
The Great Escape — это оживленный жилой комплекс, состоящий из двух эффектных зданий. Один из них имеет высоту 7 этажей, а другой - 9 этажей. Каждая деталь, от вестибюля до потолков двойной высоты, выполнена с отделкой премиум-класса. The Great Escape предлагает стильную и современную атмос…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Оман
от
$2,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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