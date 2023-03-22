В каких странах продаются квартиры с самым стильным дизайном? Мы понаблюдали за 200,000 объектов в нашем каталоге и сделали свой субъективный рейтинг. 

Мы выбрали 5 стран, объявления которых в нашем каталоге считаем самыми стильными на данный момент, — причем, мы подметили, чем именно примечательна каждая из выбранных стран, и отразили эти особенности в тексте. 

Польша — преобладающий минимализм

Большинство квартир в Польше, которые присутствуют в нашем каталоге, олицетворяют собой минимализм во всех его проявлениях: серо-бело-коричневые тона, все предметы на своих местах, простые и в то же время изящные предметы декора.

Например, посмотрите на интерьеры в этой квартире — одновременно и все есть, и ничего лишнего.
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
€ 275,278
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж
 

Интерьер квартиры в Польше в стиле минимализм

Интерьер квартиры в Польше в стиле минимализм

Интерьер квартиры в Польше в стиле минимализм

Или взгляните вот на этот «скандинавский» вайб:
Квартира 2 спальни
Польша, Польша
€ 206,253
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/4 Этаж
 

Интерьер квартиры в Польше в скандинавском стиле

Интерьер квартиры в Польше в стиле минимализм

Интерьер квартиры в Польше в скандинавском стиле

Несмотря на минималистичность, нередко можно встретить и яркие стены в польских квартирах. Как тут, например:
Квартира 2 спальни
Варшава, Польша
€ 123,182
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 5

Интерьер квартиры в Польше с ярко раскрашенными стенами

Интерьер квартиры в Польше с ярко раскрашенными стенами

Или тут:
Квартира 1 спальня
Варшава, Польша
€ 84,561
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 10/10 Этаж

Интерьер квартиры в Польше с ярко раскрашенными стенами

Интерьер квартиры в Польше с ярко раскрашенными стенами

В Польше принят законопроект «Первое жильё» с кредитом под 2%. Подробности

Финляндия — умиротворенность и домашний уют

От минималистичности к уюту и уединенности. Наша редакция очень любит дома в Финляндии — очень уж они притягивают. Причем, продаются они зачастую по вполне доступным ценам. 

Вот фаворит этой подборки — дом, который чудо как хорош как внешне, так и внутри:
Дом 5 спален
Hepojoki, Финляндия
€ 330,000
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж
 

Домик в Финляндии голубого цвета

Интерьер квартиры в Финляндии

Интерьер квартиры в Финляндии

Вот еще пример «уютной финской простоты»:
Дом 4 спальни
Сауво, Финляндия
€ 189,000
5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж
 

Интерьер квартиры в Финляндии

Интерьер квартиры в Финляндии

Интерьер квартиры в Финляндии

Примечательно, что большинство домов продаются сразу с сауной. Это характерная особенность именно финской недвижимости — для местных жителей это мастхэв-атрибут.

Вот, например, уютный домик с сауной в окружении деревьев и с речкой рядышком — идиллия. 
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
€ 155,000
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
 

Домик в Финляндии в окружении речки и леса

Сауна в финском доме

И вот еще один — тоже с сауной, но с более современным интерьером:
Дом 2 спальни
Helsinki sub-region, Финляндия
€ 318,000
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж

Сауна в финском доме

Сауна в финском доме

«В Финляндии с голоду точно не умрешь». Семья из Беларуси переехала в Финляндию: как ей там живется?

Литва — элегантность и любовь к искусству

В интерьерах литовских квартир мы проследили такие тенденции: много дерева, камня и мягкой мебели. Вот пример:
Дом
Zemieji Semeniukai, Литва
€ 179,000
128 м² Количество этажей 2

Элегантный интерьер в квартире в Литве

Элегантный интерьер в квартире в Литве

Элегантный интерьер в квартире в Литве

И вот:

Элегантный интерьер в квартире в Литве

Элегантный интерьер в квартире в Литве

Элегантный интерьер в квартире в Литве

А еще много арта на стенах:
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
€ 339,000
3 Количество комнат 69 м² 1/4 Этаж

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

И еще пример:

 

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

Ну посмотрите, какая красота:

 

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

Элегантный интерьер в квартире в Литве с картинами на стенах

«На продукты тратим 200 евро в месяц». Белоруска о переезде в Литву, стоимости жизни и особенностях литовцев

Таиланд — шик и свежесть 

Объекты в Таиланде, каждый по своему, шикарны: почти везде окна в пол, шикарный вид и бассейн с лежаками прямо у входа.

Посмотрите:
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
€ 447,767
2 ванных комнат 160 м²

Вилла в Таиланде

Вилла в Таиланде

Считайте, что покупаете свой собственный vip-отель:
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
€ 944,141
5 Количество комнат 5 ванных комнат 694 м² 1/1 Этаж
 

Вилла в Таиланде

Вилла в Таиланде

Вилла в Таиланде

Еще немного тайской атмосферы:

 

Вилла в Таиланде

Вилла в Таиланде

Чем интересен рынок недвижимости Таиланда и сколько стоят квартиры в крупных городах? 

Португалия — модерн и простор

Глядя на квартиры в Португалии, в глаза сразу бросается простор — большинство помещений обустроено так, чтобы оставалось еще много места. Как тут, например:
Квартира 2 спальни
Madeira, Португалия
€ 670,000
3 Количество комнат 3 ванных комнат 256 м² 1 Этаж

Квартира в Португалии

Квартира в Португалии

Квартира в Португалии

Дизайнерская мебель — тоже неотъемлемая португальских квартир, оформленных со вкусом:
Квартира
Порту, Португалия
€ 295,000
86 м² Количество этажей 2

Интерьер квартиры в Португалии

Квартира в Португалии

А в этом варианте антураж дополняется еще и множеством красок:
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
€ 700,000
4 ванных комнат 265 м²
 


А какие страны выбрали бы вы? Выбирайте своего любимчика в нашем каталоге и составляйте собственный рейтинг.