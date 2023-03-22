В каких странах продаются квартиры с самым стильным дизайном? Мы понаблюдали за 200,000 объектов в нашем каталоге и сделали свой субъективный рейтинг.

Мы выбрали 5 стран, объявления которых в нашем каталоге считаем самыми стильными на данный момент, — причем, мы подметили, чем именно примечательна каждая из выбранных стран, и отразили эти особенности в тексте.

Польша — преобладающий минимализм

Большинство квартир в Польше, которые присутствуют в нашем каталоге, олицетворяют собой минимализм во всех его проявлениях: серо-бело-коричневые тона, все предметы на своих местах, простые и в то же время изящные предметы декора.

Например, посмотрите на интерьеры в этой квартире — одновременно и все есть, и ничего лишнего.

Квартира 2 спальни Варшава, Польша € 275,278 2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 6/7 Этаж

Или взгляните вот на этот «скандинавский» вайб:

Квартира 2 спальни Польша, Польша € 206,253 3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 1/4 Этаж

Несмотря на минималистичность, нередко можно встретить и яркие стены в польских квартирах. Как тут, например:

Квартира 2 спальни Варшава, Польша € 123,182 3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 5

Или тут:

Квартира 1 спальня Варшава, Польша € 84,561 2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 10/10 Этаж

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Финляндия — умиротворенность и домашний уют

От минималистичности к уюту и уединенности. Наша редакция очень любит дома в Финляндии — очень уж они притягивают. Причем, продаются они зачастую по вполне доступным ценам.

Вот фаворит этой подборки — дом, который чудо как хорош как внешне, так и внутри:

Дом 5 спален Hepojoki, Финляндия € 330,000 6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м² 1/2 Этаж

Вот еще пример «уютной финской простоты»:

Дом 4 спальни Сауво, Финляндия € 189,000 5 Количество комнат 1 ванных комнат 123 м² 1/1 Этаж

Примечательно, что большинство домов продаются сразу с сауной. Это характерная особенность именно финской недвижимости — для местных жителей это мастхэв-атрибут.

Вот, например, уютный домик с сауной в окружении деревьев и с речкой рядышком — идиллия.

Коттедж 1 спальня Уусикаупунки, Финляндия € 155,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж

И вот еще один — тоже с сауной, но с более современным интерьером:

Дом 2 спальни Helsinki sub-region, Финляндия € 318,000 3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 1/1 Этаж

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Литва — элегантность и любовь к искусству

В интерьерах литовских квартир мы проследили такие тенденции: много дерева, камня и мягкой мебели. Вот пример:

Дом Zemieji Semeniukai, Литва € 179,000 128 м² Количество этажей 2

И вот:

А еще много арта на стенах:

Квартира 3 комнаты Вильнюс, Литва € 339,000 3 Количество комнат 69 м² 1/4 Этаж

И еще пример:

Ну посмотрите, какая красота:

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Таиланд — шик и свежесть

Объекты в Таиланде, каждый по своему, шикарны: почти везде окна в пол, шикарный вид и бассейн с лежаками прямо у входа.

Посмотрите:

Считайте, что покупаете свой собственный vip-отель:

Вилла 4 спальни Пхукет, Таиланд € 944,141 5 Количество комнат 5 ванных комнат 694 м² 1/1 Этаж

Еще немного тайской атмосферы:

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Португалия — модерн и простор

Глядя на квартиры в Португалии, в глаза сразу бросается простор — большинство помещений обустроено так, чтобы оставалось еще много места. Как тут, например:

Квартира 2 спальни Madeira, Португалия € 670,000 3 Количество комнат 3 ванных комнат 256 м² 1 Этаж

Дизайнерская мебель — тоже неотъемлемая португальских квартир, оформленных со вкусом:

Квартира Порту, Португалия € 295,000 86 м² Количество этажей 2

А в этом варианте антураж дополняется еще и множеством красок: