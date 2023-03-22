Где продаются самые стильные квартиры? Рейтинг от REALTING
В каких странах продаются квартиры с самым стильным дизайном? Мы понаблюдали за 200,000 объектов в нашем каталоге и сделали свой субъективный рейтинг.
Мы выбрали 5 стран, объявления которых в нашем каталоге считаем самыми стильными на данный момент, — причем, мы подметили, чем именно примечательна каждая из выбранных стран, и отразили эти особенности в тексте.
Польша — преобладающий минимализм
Большинство квартир в Польше, которые присутствуют в нашем каталоге, олицетворяют собой минимализм во всех его проявлениях: серо-бело-коричневые тона, все предметы на своих местах, простые и в то же время изящные предметы декора.
Например, посмотрите на интерьеры в этой квартире — одновременно и все есть, и ничего лишнего.
Или взгляните вот на этот «скандинавский» вайб:
Несмотря на минималистичность, нередко можно встретить и яркие стены в польских квартирах. Как тут, например:
Или тут:
Финляндия — умиротворенность и домашний уют
От минималистичности к уюту и уединенности. Наша редакция очень любит дома в Финляндии — очень уж они притягивают. Причем, продаются они зачастую по вполне доступным ценам.
Вот фаворит этой подборки — дом, который чудо как хорош как внешне, так и внутри:
Вот еще пример «уютной финской простоты»:
Примечательно, что большинство домов продаются сразу с сауной. Это характерная особенность именно финской недвижимости — для местных жителей это мастхэв-атрибут.
Вот, например, уютный домик с сауной в окружении деревьев и с речкой рядышком — идиллия.
И вот еще один — тоже с сауной, но с более современным интерьером:
Литва — элегантность и любовь к искусству
В интерьерах литовских квартир мы проследили такие тенденции: много дерева, камня и мягкой мебели. Вот пример:
И вот:
А еще много арта на стенах:
И еще пример:
Ну посмотрите, какая красота:
Таиланд — шик и свежесть
Объекты в Таиланде, каждый по своему, шикарны: почти везде окна в пол, шикарный вид и бассейн с лежаками прямо у входа.
Посмотрите:
Считайте, что покупаете свой собственный vip-отель:
Еще немного тайской атмосферы:
Португалия — модерн и простор
Глядя на квартиры в Португалии, в глаза сразу бросается простор — большинство помещений обустроено так, чтобы оставалось еще много места. Как тут, например:
Дизайнерская мебель — тоже неотъемлемая португальских квартир, оформленных со вкусом:
А в этом варианте антураж дополняется еще и множеством красок:
А какие страны выбрали бы вы? Выбирайте своего любимчика в и составляйте собственный рейтинг.