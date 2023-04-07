Визы в США подорожают. Какие именно и на сколько?

Государственный департамент США опубликовал обновления в закон о визах. Что изменится?

Изменения, которые уже официально опубликованы, касаются стоимости оформления американских виз. Нововведения вступят в силу 30 мая 2023 года.

Какие типы виз подорожают и как сильно?

Стоимость студенческих виз, а также гостевых виз для бизнеса или туризма (B1/B2 и BCC) увеличится со 160 до 185 долларов.

Стоимость неиммиграционных виз на основе ходатайства для временных работников (категории H, L, O, P, Q и R) поднимется со 190 до 205 долларов.

Цена за визы для трейдеров и инвесторов по договору (категория E) вырастет еще более значительно — 315 долларов вместо 205.

Сборы за визы для посещения США последний раз обновлялись в 2014 году.

Для владельцев туристических виз есть еще одна новость. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) объявила о том, что владельцы виз B1, B2 или любых других деловых или туристических виз США теперь могут подавать заявления о приеме на работу и посещать собеседования, находясь в США.

Однако ведомство напоминает, что находясь в статусе B-1 или B-2, вы не можете трудоустроиться на внутреннем рынке труда. Для этого вам необходимо подать петицию и запрос на изменение статуса с B-1 или B-2 на статус с разрешением на трудоустройство и ждать, когда обновление вступит в силу.