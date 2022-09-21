Кому повезло в лотерее гринкарт? Результаты уже известны

119 тысяч 262 — число людей, получивших разрешения на иммиграцию по итогам лотереи гринкарт. Всего заявки подавали 7 млн человек.

Результатами лотереи гринкарт поделился Green Card Office в США. В пятерке стран, получивших наибольшее количество одобрений, — Египет, Алжир, Узбекистан, Иран и Россия.

Для справки. С гринкартой можно жить, учиться, работать и вести бизнес в США. А спустя 5 лет можно претендовать и на американское гражданство.

К слову, уже 6 октября начинается прием заявок на следующую программу грин-карты DV-2024.