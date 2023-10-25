Шри-Ланка объявляет безвизовый режим для туристов из этих 7 стран

В целях развития туризма Шри-Ланка объявила о введении безвизового режима для туристов из семи стран. Пилотный проект, стартовавший 24 октября 2023 года, продлится до 21 марта 2024-го.

Вот семь стран, включенных в пилотный проект, — Индия, Китай, Россия, Малайзия, Япония, Индонезия и Таиланд. Туристы из этих стран смогут получать визы по прибытии в Шри-Ланку совершенно бесплатно

Правительство Шри-Ланки надеется, что инициатива поможет оживить туристический сектор страны, который сильно пострадал от пандемии COVID-19 и взрывов в Пасхальное воскресенье 2019 года.

Что необходимо знать туристам?

Туристы из перечисленных государств должны иметь действующий паспорт и обратный билет. У них также должно быть подтверждение наличия достаточных средств для обеспечения своего пребывания на Шри-Ланке.

Туристы могут получить визу по прибытии в любой из международных аэропортов Шри-Ланки. Перед въездом в Шри-Ланку или выездом из нее туристы также должны заполнить карточку прибытия туриста и карточку посадки и высадки пассажира.

Каковы дальнейшие шаги?

Правительство Шри-Ланки оценит результаты пилотного проекта в конце марта 2024 года. Если проект окажется успешным, власти могут его продлить и распространить эту практику на другие страны.

Власти также работают над улучшением инфраструктуры и туристического сектора в стране. К примеру, в ближайшем будущем для большинства туристических объектов должны ввести систему электронных билетов.