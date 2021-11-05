«Трешка» с видом на море за €31,000. Сделали подборку недорогих квартир в Турции

В ноябрьские месяцы особенно сильно мечтается о теплом море и ярком солнце. Именно поэтому осенние месяцы считаются жемчужиной бархатного сезона на морском побережье и пользуются повышенным спросом. Если не хочется переплачивать за путевку и жилье в отелях, то стоит присмотреться к недорогой недвижимости в Турции – подборку именно таких квартир мы сделали для вас.

Трехкомнатная квартира за €31,000

В районе Тедже продается трехкомнатная квартира площадью 125 кв. м. Апартаменты расположены в восьмиэтажном доме 2007 года постройки на 8 этаже. По примеру европейских планировок, это жилье с двумя спальнями и гостиной, совмещенной с кухней.

Просторная и светлая кухня-гостиная со встроенным гарнитуром оформлена в американском стиле. Из родительской спальни и гостиной есть выход на балкон, откуда открывается отличный вид на море и на внутреннюю территорию комплекса.

По словам продавца, Тедже — газифицированный и быстроразвивающийся район, примерно в 20 километрах от центра города Мерсин. От дома, в котором расположены апартаменты, до моря с песчаными пляжами около 300 метров. В пешей доступности есть магазины, рынки, аптеки и другие объекты инфраструктуры.

Однокомнатная квартира за €32,000

Квартира 1 комната Аланья, Турция €32,000 1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² Количество этажей 5

Практически на берегу моря продается однокомнатная квартира-студия общей площадью 30 кв. м. Дом расположен в г. Хатай в районе Meydan City.

Апаратаменты расположены на пятом этаже новостройки. Жилье полностью меблировано, готово к заселению. Интерьер выполнен в светлых тонах с яркими акцентными диванами голубого цвета. В квартире оборудовано четыре спальных места.





Квартира-студия за €33,000

Неподалеку от турецкого города Ялали продается квартира-студия общей площадью 30 кв.м. Дом расположен всего в 250 метрах от моря в районе Махмутлар.

В квартире сделан стильный современный ремонт — есть вся необходимая бытовая техника и мебель. Несмотря на относительно небольшое пространство, планировка грамотно продумана для комфортного размещения даже большой семьи. Спальня отделена от гостиной, там же расположена небольшая система хранения. В гостиной есть вместительный диван, который трансформируется в 3-4 спальных места.

Интересно, что кухня здесь отделена от основного жилого пространства и располагается как раз возле панорамного окна с прекрасным видом на город.