Каменный стиль в 21-м веке? Оказывается, в Хорватии это своего рода тренд — в этом можно убедиться, зайдя в каталог нашей платформы. Мы уже заглянули и выбрали 3 каменные виллы, которые заворожат любого.

В Хорватии подходит к концу туристический сезон и, по словам экспертов, он оказался довольно успешным — доходы от туристического сектора в этом году, вероятно, превысят уровень допандемического 2019-го. Это, в свою очередь, подогревает интерес к недвижимости Хорватии и стимулирует продажи жилых объектов. Мы не отстаем от повестки и предлагаем вашему вниманию обзор хорватских каменных построек.

Все три выбранные нами виллы расположились в Центральной Истрии. Истрия — это разнообразный и очаровательный полуостров в северо-западной части Хорватии. Здесь есть нетронутые пляжи с видом на Адриатическое море, и холмы, усеянные средневековыми городами. А еще Истрия славится своей кухней, а именно качественными морепродуктами, белыми трюфелями и местными винами. Так вот, именно в Центральной Истрии, среди холмов, густой зелени, кипарисовых аллей и солнечных виноградников и расположились 3 каменные виллы, которым посвящен этот обзор.

Вилла на 3 спальни, где даже раковины — каменные

Эту просторную виллу возвели в 2014 году. Стиль, как вы уже догадались, — истрийский каменный. Камнем здесь выложено все: от стен до раковин. Площадь здания составляет 320 кв.м., а вся территория раскинулась на 1000 кв.м.

Расположились атмосферные пенаты в небольшой хорватской деревне Буричи, в двух шагах от которой находится побережье. Считается, что это идеальное место, из которого можно отправляться в такие исторические города, как Ровинь, Пореч и Мотовун.

В доме есть все атрибуты роскошной жизни: ландшафтный сад с бассейном, шезлонги, крытая терраса с уличным камином и летняя кухня. В вилле два этажа. На первом есть прихожая, совмещенная со столовой кухня, а также гостиная с камином. На втором этаже — три спальни с отдельными ванными комнатами и выходом на балкон. Из него, кстати, открывается панорамный вид на окружающую это место зелень.

Каменная вилла на 4 спальни с большим садом

Представленная вашему вниманию вилла утопает в зелени и изобилии природных красот. Здание занимает 220 м², опоясывающий его сад — 884 м². В распоряжении хозяев — качественная постройка с ландшафтным садом и огромным бассейном, солнечные панели для нагрева горячей воды, солярий, крытая терраса с летней кухней и камином. Если пройтись взором по этажам, то на первом мы увидим прихожую, кухню со столовой, гостиную с камином, одну спальню, гостевой туалет и техническое помещение; на втором же — три спальни с ванной комнатой и гардеробной.

Расположились эти каменные владения в тихой средневековой деревушке Светвинченат. Ее называют истрийской жемчужиной, и не зря: это место украшают ренессансная площадь «Плаца» и замок Морозини-Гримани, а это, между прочим, хорошо сохранившийся образец венецианской архитектуры в Истрии. Также в список наследия деревни входят остатки фресок в церкви Святого Винсента и в церкви Святой Екатерины.

Каменная вилла, которую проектировал известный дизайнер интерьеров

Вилла 3 спальни с Spalni, с холодильником Rovinjsko Selo, Хорватия €990,000 в месяц 4 ванных комнат 306 м²

Эта вилла примечательна тем, что ее нынешним владельцем и, по совместительству, проектировщиком является известный хорватский дизайнер интерьеров (имя которого в описании не указывается). Суть в том, что он обустроил все сверху донизу исключительно по собственному вкусу, что и делает это место особенно уникальным. Об этой вилле даже писали в профессиональных журналах по интерьеру (например, в Bravacas).

Тут все пронизано шиком и элегантностью: диваны в гостиной доставлены из Вероны, бильярдный стол ручной работы привезен из итальянской Сиены; а еще тут — дизайнерские украшения (в том числе, из дома Барбры Стрейзанд), скульптуры, антикварные люстры и система объемного звучания марки «Bose». Важно заметить, что все, что находится внутри и вокруг владений, включено в указанную стоимость.

Итак, вилла расположена в небольшой деревне Свети-Петар-у-Шуми, в самом сердце Истрии. Отсюда открывается вид на море, что позволяет наслаждаться прекрасными истрийскими закатами. Общая площадь виллы составляет 306,72 м², всего участка — 1350 м².

Теперь сделаем детальный обзор этажей. На первом находится большая кухня для гурманов, гостиная, прачечная и кладовая. На втором этаже находятся 3 спальни с двуспальными кроватями, каждая с собственной ванной комнатой и большими гардеробными.

Перед домом находится бассейн площадью 45 м², а над ним — еще один небольшой бассейн с гидромассажем. Ниже расположен летний душ с водопадом: продавец пишет, что под ним вы почувствуете себя как в джунглях. Сад украшен огромными кустами лаванды, пышными лавровыми и оливковыми деревьями, из которых, как указано в объявлении, можно производить около 10 литров домашнего оливкового масла премиум-класса в год. Рядом с бассейном есть крытая зона для отдыха и потягивания коктейлей. В отдельной части сада есть место для барбекю и даже настоящая кирпичная печь для приготовления пиццы. Благодаря толщине и качеству каменных стен, этой вилле в летние месяцы кондиционер не требуется. Зимой же комфортную температуру вам обеспечат центральное отопление с теплыми полами на первом этаже и радиаторами в комнатах наверху, а также камин в гостиной.