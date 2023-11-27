Какие средние зарплаты в Европе? Топ стран с самыми высокими и с самыми низкими зарплатами
По данным Statista, в 2022 г. наблюдался значительный разброс в зарплатах в странах Европы: от пика в €73,642 (в год) в Исландии до минимума в €24,067 в Греции. Разберёмся подробнее, в каких европейских странах можно заработать больше, а в каких ситуация прямо противоположная.
В каких странах Европы люди зарабатывают больше всего?
Самые высокие зарплаты в год в этих странах:
- Исландия — €73 тыс.
- Люксембург — €72 тыс.
- Швейцария — €67 тыс.
- Бельгия — €64 тыс.
- Дания — €59 тыс.
Динамика заработной платы в Исландии
Высокие зарплаты в Исландии коренятся в мощном частном секторе, подкрепленном коллективными соглашениями. Пособия в связи с Covid-19 и восстановление почасовой заработной платы после пандемии способствуют этой экономической устойчивости. Высокая стоимость жизни и постоянная инфляция заставляют исландских рабочих требовать более высоких компенсаций. Примечательно, что решающую роль играет преобладание профсоюзов, охватывающих более 90% рабочей силы.
Финансовая устойчивость Люксембурга
Финансовый и банковский секторы Люксембурга определяют впечатляющий уровень заработной платы в стране. В этих отраслях работают высокообразованные и востребованные работники, в том числе иностранцы. Благодаря активному подходу к вопросам оплаты труда, который заключается в пересмотре минимальной социальной заработной платы раз в два года, зарплата остается конкурентоспособной. Тем не менее, внутри отраслей существуют различия, обусловленные такими факторами, как стаж, образование и опыт работы.
Где в Европе зарабатывают меньше всего?
Хуже всего дела обстоят в следующих европейских странах:
- Греция — €24 тыс.
Страна всё ещё оправляется от последствий проблем с долгами, поэтому её путь к полноценному развитию рынка рабочей силы ещё только начинается.
- Словакия — €24 тыс.
Словакия, характеризующаяся низкой производительностью труда и пережитками рухнувшего советского режима, борется за повышение заработной платы.
- Венгрия — €26 тыс.
Кризис в технологическом секторе Венгрии приводит к снижению заработной платы, поскольку компании затягивают пояса. Исторически низкая стоимость жизни сдерживала давление на рост заработной платы, но растущая инфляция может стать предвестником изменения этой тенденции.
- Португалия — €29 тыс.
Португалия сталкивается с проблемой низкой производительности труда и зависимости от краткосрочных сезонных работников в секторе туризма.
- Чехия — €31 тыс.
Чешская Республика сталкивается с уникальной проблемой: работники часто не решаются вести переговоры о повышении заработной платы. Этот культурный феномен ослабляет профсоюзы, снижая их эффективность в отстаивании более высоких компенсаций.