Какие средние зарплаты в Европе? Топ стран с самыми высокими и с самыми низкими зарплатами

По данным Statista, в 2022 г. наблюдался значительный разброс в зарплатах в странах Европы: от пика в €73,642 (в год) в Исландии до минимума в €24,067 в Греции. Разберёмся подробнее, в каких европейских странах можно заработать больше, а в каких ситуация прямо противоположная.

В каких странах Европы люди зарабатывают больше всего?

Самые высокие зарплаты в год зафиксированы в этих странах:

Исландия — €73 тыс.

Люксембург — €72 тыс.

Швейцария — €67 тыс.

Бельгия — €64 тыс.

Дания — €59 тыс.

Динамика заработной платы в Исландии

Высокие зарплаты в Исландии коренятся в мощном частном секторе, подкрепленном коллективными соглашениями. Пособия в связи с Covid-19 и восстановление почасовой заработной платы после пандемии способствуют этой экономической устойчивости. Высокая стоимость жизни и постоянная инфляция заставляют исландских рабочих требовать более высоких компенсаций. Примечательно, что решающую роль играет преобладание профсоюзов, охватывающих более 90% рабочей силы.

Финансовая устойчивость Люксембурга

Финансовый и банковский секторы Люксембурга определяют впечатляющий уровень заработной платы в стране. В этих отраслях работают высокообразованные и востребованные работники, в том числе иностранцы. Благодаря активному подходу к вопросам оплаты труда, который заключается в пересмотре минимальной социальной заработной платы раз в два года, зарплата остается конкурентоспособной. Тем не менее, внутри отраслей существуют различия, обусловленные такими факторами, как стаж, образование и опыт работы.

Где в Европе зарабатывают меньше всего?

Хуже всего дела обстоят в следующих европейских странах:

Греция — €24 тыс.

Страна всё ещё оправляется от последствий проблем с долгами, поэтому её путь к полноценному развитию рынка рабочей силы ещё только начинается.

Словакия — €24 тыс.

Словакия, характеризующаяся низкой производительностью труда и пережитками рухнувшего советского режима, борется за повышение заработной платы.

Венгрия — €26 тыс.

Кризис в технологическом секторе Венгрии приводит к снижению заработной платы, поскольку компании затягивают пояса. Исторически низкая стоимость жизни сдерживала давление на рост заработной платы, но растущая инфляция может стать предвестником изменения этой тенденции.

Португалия — €29 тыс.

Португалия сталкивается с проблемой низкой производительности труда и зависимости от краткосрочных сезонных работников в секторе туризма.

Чехия — €31 тыс.

Чешская Республика сталкивается с уникальной проблемой: работники часто не решаются вести переговоры о повышении заработной платы. Этот культурный феномен ослабляет профсоюзы, снижая их эффективность в отстаивании более высоких компенсаций.