«С квартирой никаких проблем, а вот землю в собственность не отдадут». Что нужно знать иностранцу, чтобы купить недвижимость в Беларуси

Сегодня любой иностранец, и даже лицо без гражданства, но у которого есть паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, может приобрести недвижимость в нашей стране. Сама процедура покупки близка к сделкам граждан Беларуси. О том, что нужно знать таким иностранцам — рассказывает агент по недвижимости ООО «Центр недвижимости „Престиж“» Павел Товкач.

Дом свой, а земля государственная

Беларусь как зона для иностранных инвестиций и недвижимость как объект инвестирования — популярные явления. Иностранцы с большой охотой вкладывают деньги как в покупку жилой недвижимости для переезда и постоянного проживания, так и с целью ведения бизнеса по сдаче купленной недвижимости (жилой и коммерческой) в аренду. Тем более законодательство Беларуси дает этому зеленый свет.

— К нам недавно обратилась супружеская пара из Китая с пожеланием купить недвижимость в Минске. Мужчине 50 лет, его супруге 43. И вот они хотели купить либо трехкомнатную квартиру в столице, либо дом возле Минска. Желательно в направлении аэропорта, — рассказывает Павел Товкач. — Минск выбрали потому, что у них в следующем году сын поступает в магистратуру БГУФК.

На фото — Павел Товкач

Агент вместе с гостями страны посмотрел множество «трешек» и «двушек» в Минске. Остановились на двухкомнатной квартире в Лебяжьем. Супружеской паре очень понравилось соотношение цена/качество. И вот если бы иностранцы остановились на этой квартире, то никаких бы сложностей у них вообще бы не возникло.

— Для проведения такой сделки по покупке жилой недвижимости, ну или офисного помещения, иностранцам нужен паспорт и нотариально заверенный перевод на государственный язык паспортных данных. Получать вид на жительство не надо, однако нужна временная регистрация на территории нашей страны, — поясняет агент. — Закон также позволяет присутствие переводчика на сделке. У нас был молодой парень, белорус, но он долго жил и учился в Китае. А вот, к примеру, для россиян нет никаких вообще ограничений. Перевод паспорта не нужен. То есть россиянин может купить квартиру на равных правах с гражданином Беларуси.

Однако агент решил показать супружеской паре еще несколько загородных домов, и иностранцы остановились на частном доме в Колодищах. Рядом с Минском, в направлении аэропорта — все, как и хотели муж с женой. Тем более до Беларуси супружеская пара жила несколько лет в Польше в частном доме под Варшавой. И привыкла к загородной жизни. Но для того, чтобы купить загородную недвижимость в Беларуси, всем иностранным гражданам нужно соблюдать определенные условия.

В случае покупки дома или коттеджа в Минске или за городом, иностранный гражданин становится собственником строения, землю в частную собственность получить нельзя. Исключение составляют земельные участки и дома, которые получены по наследству. А купить саму землю в нашей стране могут только белорусы либо юридические лица.

— Иностранные граждане могут только арендовать участок. Максимальный срок аренды — 99 лет. То есть иностранец имеет право владеть жилым домом или иным строением на арендованной земле, — рассказывает Павел. — Получается, что земля в Колодищах была частной, и ее нужно было перевести в разряд арендной. Процедурой «расприватизации» занимается исполком с периодичностью раз или два раза в месяц. Наш гость очень негодовал из-за этой бюрократии. Он мне постоянно высказывал, что в Польше смог купить и оформить дом за три часа, а у нас это заняло три недели.

Коммуналка, как у тунеядца

Супружеская пара поделила дом при покупке на две части: половину купил муж, половину жена. Сделали это для упрощения получения долгосрочной визы. Ведь наличие недвижимости на территории Республики Беларусь может служить основанием для получения иностранным гражданином долгосрочной въездной визы (тип D) сроком на 1 год с правом пребывания до 90 суток. Подчеркиваем — «может», а не обязывает. Потому что Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.07.2010 № 1065 (ред. от 25.05.2018) «Об утверждении Визовых правил Республики Беларусь» не предусматривает критерия «владение недвижимостью» в качестве льготы или упрощения получения белорусской визы.

Также в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2003 № 174-З (ред. от 09.01.2017) «О декларировании физическими лицами доходов и имущества по требованию налоговых органов», физическому лицу необходимо предоставить декларацию о доходах и имуществе по письменному требованию налогового органа. Письменное уведомление приходит, если налоговый орган обладает информацией о превышении стоимости имущества, принадлежащего физическому лицу, и расходов этого лица над его доходами, полученными из законных источников, в размере не менее 250 базовых величин, исходя из размера базовой величины, установленной на день установления такого превышения. Но на практике требования в отношении иностранцев приходят не часто.

— Мы еще объяснили нашим гостям из Китая, что коммунальные платежи у них будут чуть выше, чем у их соседей белорусов. Потому что в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги», иностранный гражданин будет оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам, то есть 100%, — разъясняет агент.

— Действие Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. Соответственно, у иностранца может быть только временная регистрация, если нет вида на жительство. Льготы (субсидии) на услуги ЖКХ распространяются лишь на собственников жилых помещений, зарегистрированных по месту жительства или пребывания.

Субсидируемый тариф на оплату коммунальных услуг предусмотрен для членов семьи, которые являются гражданами Республики Беларусь и зарегистрированы в купленной недвижимости. Квартиранты-белорусы, прописанные по договору найма, не будут давать льготы по коммунальным платежам.

Есть страны, где при покупке недвижимости иностранец получает гражданство, но у нас такой практики нет. Однако если иностранный гражданин является инвестором, вложившим инвестиции в размере не менее 150 000 евро в объекты инвестиционной деятельности на территории Республики Беларусь, то ему выдается разрешение на постоянное проживание.

— Я бы еще посоветовал агентам, которые будут работать с иностранцами, учитывать менталитеты тех или иных культур. К примеру, я не впервые сталкиваюсь с жителями Китая и знаю, что в офисе они будут сидеть напротив тебя и понимающе кивать в ответ. А вот у нотариуса начнут задавать вопросы, мол, ничего не понимают, — делится опытом Павел. — Так что я сидел ночами, исписывал свой блокнот и переводил все на английский язык, благо мой клиент знал его, а потом еще проверял с переводчиком — все ли он понял из того, что я говорил ранее. Здесь главное не лениться. А так — никаких сложностей.

Фото: Grigory_bruev