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Жилой комплекс Меблированные апартаменты Prime Views от Prescott с видом на бассейн и небоскреб Бурдж-Халифа, MBR City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 340,100
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Жилой комплекс Меблированные апартаменты Prime Views от Prescott с видом на бассейн и небоскреб Бурдж-Халифа, MBR City, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

В новом жилом комплексе 133 апартаментов с одной спальней и 18 с двумя спальнями. Также, проект включает лаунж-зоны внутри и снаружи и 155 парковочных мест.

В каждой квартире есть прихожая, гостиная с обеденной зоной, кухня, 1-2 спальни, 2 ванные комнаты, 1-2 балкона или террасы.

С балконов открывается вид на бассейн, главную дорогу, район Downtown и небоскреб Бурдж-Халифа, отель Meydan.

Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 80% - после сдачи объекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 340,100
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные новые апартаменты и пентхаусы с панорамным видом.

Резиденция располагает тренажерным залом, детскими и спортивными площадками, студией йоги, спа-зоной, открытым инфинити-бассейном, собственным выходом на пляж, парком и набережной, причалом, зоной отдыха, кафе.

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • 10 минут - Дубай Марина
  • 20 минут - Бурдж Халифа и Дубай Молл
  • 25 минут - Международный аэропорт
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Предлагаются различные комфортабельные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, парковкой, детской площадкой, ухоженными садами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
  • Школы - 5 минут
  • Ближайший торговый центр - 2 минуты
  • Больницы - 5 минут
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Q-Gardens-Lofts - разработчики AYS в Jumeirah Village Circle, расположенном рядом с отелем FIVE JVC

Всего единиц: 191

B + G + 5P + 17 + R
✅ Исследования 
✅ 1BED + прачечная или учеба
✅ 2BED + прачечная + Исследование
✅ 2BED Duplex + прачечная + кабинет или Maid / 2 варианты бассейна плуга + частный сад 
✅ 3BED Duplex + прачечная + исследование + плед
✅ 4BED Duplex + Laundy + Исследование + Горничный + Плунговый бассейн + частный сад

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Все подразделения полу меблированы 
Кухня Итальянская техника 

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Есть вариант 3 года и 5 лет плана оплаты:
-20% авансовый платеж 
-1% ежемесячно 

Завершение 2024

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*ROOFTOP УДОБСТВА И УСЛУГИ*

Крытый фитнес-центр ⁇ ♀️
Бесконечный бассейн на крыше и детский бассейн ⁇ ♀️
Крытая детская игровая площадка ’
Открытый барбекю и столовая 🍖
Кинотеатр 🎥
Игровая комната 🏓

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