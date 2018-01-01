Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 289,182
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О комплексе
Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.
Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.Оплата
- Депозит - 15%
- 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
- 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
- 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
- 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
- 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
- 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
- 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
- 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
- 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
- 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
- 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
- 12 платеж 30% - по окончании строительства
- Дубай Марина - 17 минут
- Даунтаун Дубай - 20 минут
- Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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