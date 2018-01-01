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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 289,182
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Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Предлагаются элитные апартаменты с живописным видом.

Резиденция украшена уникальными водными украшениями. Здесь вы найдете два красивых бассейна, поле для гольфа, пешеходные и велосипедные дорожки, теннисные корты и спортивные площадки, тренажерный зал, ухоженные зеленые зоны, сауну и баню, зону барбекю, конюшни, зоны для домашних животных и выгула собак, торговый центр.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Оплата
  • Депозит - 15%
  • 1 платеж 5% - в течение 3 месяцев с даты покупки
  • 2 платеж 5% - в течение 6 месяцев с даты покупки
  • 3 платеж 5% - в течение 9 месяцев с даты покупки
  • 4 платеж 5% - в течение 12 месяцев с даты покупки
  • 5 платеж 5% - в течение 15 месяцев с даты покупки
  • 6 платеж 5% - в течение 18 месяцев с даты покупки
  • 7 платеж 5% - в течение 21 месяца с даты покупки
  • 8 платеж 5% - в течение 24 месяцев с даты покупки
  • 9 платеж 5% - в течение 27 месяцев с даты покупки
  • 10 платеж 5% - в течение 30 месяцев с даты покупки
  • 11 платеж 5% - в течение 33 месяцев с даты покупки
  • 12 платеж 30% - по окончании строительства
Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 17 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 29 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая резиденция Golf Gate с полем для гольфа и зелеными зонами недалеко от Дубай Марина, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 289,182
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Lamaa | Jumeirah
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Джумейре, известную как Ламаа Мераасом

Основные моменты;

  • Роскошные фасады и блестящие виды
  • Естественный вид сайта, чтобы наслаждаться
  • Классическая арабская архитектура с современными интерьерами
  • Отличное расположение с доступом к ключевому пункту назначения в течение нескольких минут
  • Красивые сценарии жизни в эксклюзивных резиденциях как предельная роскошь

Удобства и удобства;

  • 1 спальня
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA; 736 кв.
  • Прачечная
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Столовая и розничная торговля
  • Медицинский центр
  • тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Досуг и Парк
  • Ресторан и Кафе
  • барбекю
  • Беговая дорожка, Велоспорт и Бег
  • школа
  • Водная активность
  • Шоппинг и супермаркет
  • Йога и Медиттайон
  • Фитнес-центр
  • Спа и Сауна

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

 
Жилой комплекс Готовые квартиры LIV Residence для получения резидентской визы, недалеко от моря и пляжа, с видом на гавань Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Для покупки доступны студия, квартиры с 1, 2 и 3 спальнями. У некоторых квартир вид на гавань, также есть квартиры с видом на район JBR и улицу. Во всех квартирах окна от пола до потолка, европейские кухни премиум-класса, а также просторные частные террасы. Большинство оставшихся апартаментов на данный момент сдаются в аренду.

Удобства: безбортный бассейн и терраса с видом на Дубай Марину; магазины и ресторан.

Расположение и объекты поблизости

Dubai Marina — один из самых оживленных районов города. Это гавань для яхт, где швартуются самые роскошные суда, а рядом находятся высокие небоскребы.

Это престижная жилая часть Дубая с многочисленными небоскребами, отелями и ресторанами. Dubai Marina является одним из самых маленьких районов в Дубае, но при этом самым населенным и застроенным. Квартал Джумейра Бич Резиденц (Jumeirah Beach Residence или JBR) является «сердцем» района. В JBR построено 200 высотных зданий, из них 40 небоскрёбов высотой от 250 до 516 м. Самый высокий из них — небоскрёб Pentominium высотой 516 м.

Проект расположен в непосредственной близости от кафе и ресторанов, супермаркета, автобусной остановки и гавани.

  • ТЦ Dubai Marina Mall - 4 мин (на машине)
  • Пляж Marina Beach - 6 мин
  • Район Palm Jumeirah - 9 мин
  • ТЦ Дубай Молл - 18 мин
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 20 мин
  • Аэропорт — 25 мин
  • Мечеть Джумейра — 23 мин
  • Парк Creek — 22 мин
Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Aura — один из наиболее практичных жилищных комплексов в центре района Джебель-Али. На 17 этажах расположено 479 стильных квартир без мебели. Здесь есть 349 квартир-студий, 87 квартир с одной и 43 квартиры с двумя спальнями, которые отличаются и площадью, и планировкой.

Комплекс Aura расположен в самом сердце зоны JAFZA, рядом с бизнес-центрами и зонами отдыха.

Возможность скидки: 8% на студии, 20% на остальные квартиры

Оплата: 20/80 или вся сумма сразу

  • 3% - бронирование
  • 17% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 80% - в течение 30 дней с даты брони.
Расположение и объекты поблизости

Расстояние до некоторых необходимых и популярных мест:

  • Станция метро Jebel Ali - 1 минута
  • Downtown Dubai /ТЦ DUBAI MALL / DIFC - 20 минут
  • ТЦ IBN BATTUTA Mall - 7 минут
  • Dubai Parks & Resorts - 14 минут
  • Jumeirah Lake Towers - 12 минут
  • Bluewaters - 12 минут
  • Dubai Marina / Jumeirah Beach Residence - 10 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 20 минут
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