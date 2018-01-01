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Коттеджный посёлок Seashell Cottage

Земо Квариати, Грузия
от € 95,527
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Коттеджный посёлок Seashell Cottage
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О комплексе

< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте в ванной комнате, любуясь закатом. Согласно статистике, дома с видом на море продаются на 20% дороже и на 30% быстрее. И арендная плата таких домов в среднем на 30% выше. < p > Виллы SeaShell спроектированы на двух уровнях и подчеркивают ландшафт горы. Это также позволило сохранить панорамный вид на вторую линию. Ландшафтный дизайн и проект дома спроектированы так, чтобы вы чувствовали себя наедине с природой и членами семьи, не глядя в глаза. Виллы находятся недалеко от основных достопримечательностей региона. Знаменитый водопад и памятник апостолу Андрею находятся всего в 10 минутах езды, а крепость Гонио, которая прекрасно сохранилась со времен древнего Рима, - в 12 минутах езды. < p > Чуть дальше, через час, скрыты жемчужины горной Аджарии – водопады Махунти и Мирвети, старые арочные мосты королевы Тамары, национальный парк Мачахела. Если вы пропустите город – Батуми, его достопримечательности и развлечения находятся всего в 20 минутах от виллы. < p > Площадь комплекса SeaShell огорожена, имеет круглосуточное видеонаблюдение и защищен частной охранной компанией для обеспечения полной безопасности для вас, вашей семьи и вашей собственности.< p > Мы строим виллы из материалов и компонентов европейских компаний. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером. < br / > Класс энергоэффективности здания является показателем эффективности потребления тепловой и электрической энергии во время строительства. Класс А является самым высоким, он обеспечивает низкое потребление даже в холодное время года.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Коттедж
Площадь, м² 55.0 – 203.0
Цена за м², € 1 035 – 1 738
Цена квартиры, € 96 000 – 223 000
Местонахождение новостройки
Земо Квариати, Грузия
Инфраструктура рядом
Аэропорт 10 000 м
Магазин 300 м
Море 450 м
Остановка транспорта 250 м
Торговый центр 15 000 м
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Коттеджный поселок Seashell Cottage
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от € 95,527
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15 375 м² 1 квартира
Застройщик: Zuma Real Estate International

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ

Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.

Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места

Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем

127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

9 ДОМОВ

7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ

10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА

5 КМ ДО ГОРОДА
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Застройщик: Zuma Real Estate International

ТИХИЙ ПРИГОРОД С ШИКАРНЫМИ ВИДАМИ, ВСЕГО В 5 КМ
ОТ БАТУМИ

Необходимая инфраструктура
в непосредственной близости.

Продуктовые магазины, школы, спортивные секции, рестораны, общественный транспорт
и красивые природные места

Стремительно развивающаяся местность, влекущая за собой развитие инфраструктуры
и повышение качества жизни
и стоимости объекта уже
в ближайшем будущем

127 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ

9 ДОМОВ

7 МИНУТ ДО РЫБНОГО РЫНКА И РЕСТОРАНОВ

10 КМ ДО НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА МТИРАЛА

5 КМ ДО ГОРОДА
Коттеджный поселок Sunny Village
Батуми, Грузия
от € 130,635
144 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: Georgia Private Investment

Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми

Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район.

Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания. 

В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей.
Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки.

В проекте представлены 3 типа вилл:
144 м², 176 м² и 186 м²


Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе.
Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту.

Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть!

Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку.

На продажу представлены 2-этажные виллы.

В них предусмотрены:

- объединенная кухня-гостиная,

-2 спальни,

-2 санузла.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме.

Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени.

Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары.

В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал:

при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц

при краткосрочной аренде - 250-300$ в день.

+ сами виллы вырастут в цене после заселения.

Предчистовая отделка от 144000$.

При покупке виллы предоставляется ВНЖ.

 

 

 

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