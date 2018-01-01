Коттеджный посёлок Seashell Cottage

Батуми, Грузия

от € 130,635

144 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми



Sunny Village проект таунхаусов расположен в 10 минутах от центра Батуми в тихом зеленом районе. Район с мандариновыми садами и эвкалиптами. Тихий и спокойный район.



Комплекс предназначен для постоянного семейного проживания.

В проекте предусмотрена парковая зона с беседками и удобными парковками для жителей.

Дома сдаются в состоянии белого каркаса, так же есть возможность согласования индивидуальной планировки.



В проекте представлены 3 типа вилл:

144 м², 176 м² и 186 м²





Цена за квадратный метр 1000$ в белом каркасе.

Доступна опция ремонта от компании по индивидуальному дизайн-проекту.

Обязательно посмотрите видео. ЭТО надо видеть!

Застройщик предусмотрел в каждой вилле: индивидуальный паркинг, бассейн, удобную планировку.

На продажу представлены 2-этажные виллы.

В них предусмотрены:

- объединенная кухня-гостиная,

-2 спальни,

-2 санузла.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Это означает, что уже Новый 2024 год вы можете провести в своем доме.

Закрытая территория и территория без машин. Вокруг много зелени.

Идеально подойдет как для большой семьи, так и пары.

В случае сдачи в аренду вилла имеет высокий арендный потенциал:

при долгосрочной аренде - 2000-2500$ в месяц

при краткосрочной аренде - 250-300$ в день.

+ сами виллы вырастут в цене после заселения.

Предчистовая отделка от 144000$.

При покупке виллы предоставляется ВНЖ.