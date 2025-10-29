Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Юкатане, Мексика

Вилла в Chelem, Мексика
Вилла
Chelem, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 552 м²
Oceanfront Paradise in Chelem, Yucatán – Fully Furnished Beachfront Villa Wake up to the soo…
$799,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Chelem, Мексика
Вилла
Chelem, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 534 м²
Discover Zyan beach houses, located in Chelem, Yucatán. These three-level homes offer two s…
$218,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Progreso, Мексика
Вилла
Progreso, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 002 м²
Discover Kavanna Villas – Exclusive Private Villas in Chicxulub, Yucatán Welcome to Kavanna …
$289,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Progreso, Мексика
Вилла
Progreso, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 927 м²
Luxury Beachside Villas in Chuburna Puerto – Just 130 Meters from the Shore! Discover the pe…
$260,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Параметры недвижимости в Юкатане, Мексика

Недорогая
Элитная
