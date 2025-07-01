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Дома в Tulancingo de Bravo, Мексика

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Tulancingo de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Tulancingo de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
200 строительных.1049 земельных участков. Красивый и широкий дом, он имеет отличное распреде…
$3,30 млн
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Дом 6 спален в Tulancingo de Bravo, Мексика
Дом 6 спален
Tulancingo de Bravo, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
- Немедленно. Дом расположен в Алмикарском подразделении, имеющем следующие характеристики: …
$2,50 млн
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Дом 3 спальни в Tulancingo de Bravo, Мексика
Дом 3 спальни
Tulancingo de Bravo, Мексика
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Тулансинго. Разработанный на двух уровнях, на площади 400 квадратных метров и с сужением 240…
$2,20 млн
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Параметры недвижимости в Tulancingo de Bravo, Мексика

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