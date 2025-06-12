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Дома в San Miguel de Allende, Мексика

1 объект найдено
Дом 3 спальни в San Miguel de Allende, Мексика
Дом 3 спальни
San Miguel de Allende, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Casa Carolina - это историческое поместье с тремя спальнями и тремя с половиной ванными комн…
$2,45 млн
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Параметры недвижимости в San Miguel de Allende, Мексика

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