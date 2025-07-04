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Жильё в Region Centro, Мексика

Сапопан
18
Santa Ana Tepetitlan
8
Гвадалахара
8
San Agustin
6
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61 объект найдено
Дом 2 спальни в Nuevo Mexico, Мексика
Дом 2 спальни
Nuevo Mexico, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Великолепный дом, расположенный в Эль-Дорадо, который имеет следующие особенности: Дом со ст…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом на продажу в Ломас-дель-Сентинела. Имеет парковку 1 автомобиль. Столовая и кухня2 спальн…
$1,65 млн
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Дом 3 спальни в Region Centro, Мексика
Дом 3 спальни
Region Centro, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 560 м²
Дом Lomas Santa Anita 510m2 $ 8 500 000 510m2 земля 560m2 строительство Уникальный дом в сво…
$8,50 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Duplex находится в нескольких кварталах от Univa, Plaza Tepeyac и Ciudadela, с отличными дор…
$3,50 млн
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Дом 2 спальни в San Jose el Verde, Мексика
Дом 2 спальни
San Jose el Verde, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Терраса в La Loma El Salto Calle de la Colina 23 с 2 7 x17 земельным участком, Lot 21 и 23 р…
$2,30 млн
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Дом 2 спальни в Tesistan, Мексика
Дом 2 спальни
Tesistan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Дом для продажи парк птиц Thessistan JaliscoNice дом для продажи в частном кондоминиуме, рас…
$1,65 млн
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Дом 4 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 4 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Большой дом в Ав. Большой дом с 4 комнатами более многофункционального использования. Большо…
$6,20 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Общая площадь: 432м2 Строительство: 270 м2 Дом с большим потенциалом расположен второй участ…
$7,50 млн
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Дом 3 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 3 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дом для продажи вид на Сан-Агустин Тлайомулько-де-Зуньига JaliscoNice дом для продажи в Виды…
$1,90 млн
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Дом 5 спален в Сапопан, Мексика
Дом 5 спален
Сапопан, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 425 м²
Casa Real Vallarta. 360 м2 земли 425 м2 строительства. 5 спален. Дом очень хорошего размера …
$10,50 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Великолепный дом, расположенный в Пасео-де-ласьяс, который имеет следующие особенности: Дом …
$1,30 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Дом на продажу Lomas del Seminario. 9.5x 38 = 361 м2 земли 320 м2 строительстваPB:Гараж на 3…
$9,90 млн
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Дом 4 спальни в La Calera, Мексика
Дом 4 спальни
La Calera, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Прекрасная недвижимость для продажи в садах Ла Калера. Отличная недвижимость для продажи в о…
$5,70 млн
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Дом 2 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 2 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом в престижном жилом комплексе Виктория! Мы представляем этот…
$6,85 млн
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Дом 2 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 2 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Эксклюзивный дом двойного назначения San Agustin Tlajomulco de Zuñiga Jalisco расположен в п…
$2,20 млн
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Дом 5 спален в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 5 спален
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Резиденция в частном Bugambilias Spectacular View $ 14 500 000 Дом, расположенный во втором …
$14,50 млн
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Дом 3 спальни в Гвадалахара, Мексика
Дом 3 спальни
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Хороший и большой дом, расположенный в районе Парк-дель-Нило, который имеет следующие характ…
$1,15 млн
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Дом 3 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 3 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Дом на продажу в tlajomulco 🏡✨Этот дом сочетает в себе функциональность и хороший вкус в рай…
$1,77 млн
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Дом в Сапопан, Мексика
Дом
Сапопан, Мексика
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом, это может быть комната или офис за закрытыми дверями. В настоящее время он исп…
$6,50 млн
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Дом 5 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 5 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 346 м²
Дом для продажного вора Гевары $9 700 000 Приемник. 5 спален, 5,5 ванных комнат, 3 гаража, с…
$9,70 млн
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Дом 3 спальни в Region Centro, Мексика
Дом 3 спальни
Region Centro, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 284 м²
Дом на продажу в Тлайомулько, Джалиско - широкий, современный и готовый к жизниНаслаждайтесь…
$1,65 млн
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Дом 3 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 3 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Красивый и широкий дом во Фракке. Большие пространства, что дает вам больше места по цене. 3…
$5,23 млн
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
М2 земли: 480Строительная м2: 473.19 Красивая комната, которая имеет следующие характеристик…
$9,71 млн
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Дом 3 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 3 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Наслаждайтесь комфортным и функциональным домом в отличном районе Тлайомулько. 118,51 м2 пос…
$3,50 млн
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Дом 3 спальни в Tonala, Мексика
Дом 3 спальни
Tonala, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Немедленная доставка По назначению 2-уровневый дом с отличным распределением и готов к засел…
$2,63 млн
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Дом 4 спальни в Region Centro, Мексика
Дом 4 спальни
Region Centro, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Эксклюзивный дом с самой элегантной жилой отделкой, высокими потолками без промежуточных сте…
$5,59 млн
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Дом 5 спален в Tonala, Мексика
Дом 5 спален
Tonala, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
🏡 Продление недвижимости на продажу - идеально подходит для многодетных семей или инвестиций…
$3,16 млн
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Дом 9 спален в Гвадалахара, Мексика
Дом 9 спален
Гвадалахара, Мексика
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 461 м²
Casa Colonia Independencia Guadalajara 10 спален $ 8 300 000 Земля 347 м2 Строительство 461 …
$8,30 млн
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Дом 3 спальни в San Juan de Ocotan, Мексика
Дом 3 спальни
San Juan de Ocotan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Прекрасный дом, расположенный в одном из самых эксклюзивных подразделений Запопана. Этот кра…
$3,58 млн
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Дом 3 спальни в San Agustin, Мексика
Дом 3 спальни
San Agustin, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Дом на продажу в Тлайомулько, Халиско - широкий, с садом и отличным распределением Идеальная…
$4,65 млн
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