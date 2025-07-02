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Жильё в Zapopan, Мексика

Santa Ana Tepetitlan
9
Nuevo Mexico
5
40 объектов найдено
Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Большой дуплексный дом в Колонии Арболедас, Запопан - суперобщается. Живой комфорт и стиль в…
$2,94 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Duplex находится в нескольких кварталах от Univa, Plaza Tepeyac и Ciudadela, с отличными дор…
$3,50 млн
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Дом 4 спальни в Region Centro, Мексика
Дом 4 спальни
Region Centro, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Красивый дом на продажу в Валле-де-лос-Молинос $1 700 000 Ремонт с расширением Электрические…
$1,70 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Nuevo Mexico, Мексика
Дом 2 спальни
Nuevo Mexico, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Великолепный дом, расположенный в Эль-Дорадо, который имеет следующие особенности: Дом со ст…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Дом на продажу город солнца 16 500 000 600 м2 земли 470 м2 постройки12x50 мт4 более 1 спальн…
$16,50 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Отличный дом в Эль-Брисеньо очень близко к периферийным 3'820,000 $ Два уровня и широкие сад…
$3,82 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 418 м²
Великолепный дом, расположенный на пути ив, который имеет следующие особенности: 418 м2 земл…
$7,62 млн
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Дом 3 спальни в San Juan de Ocotan, Мексика
Дом 3 спальни
San Juan de Ocotan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Прекрасный дом, расположенный в одном из самых эксклюзивных подразделений Запопана. Этот кра…
$3,58 млн
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Дом 4 спальни в Nuevo Mexico, Мексика
Дом 4 спальни
Nuevo Mexico, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Красивый и широкий дом в одном из лучших районов Халиско. Он состоит из 420 м2 строительства…
$3,85 млн
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Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Превосходный дом в Эль-Фортин, Запопан $ 3 100 000 С отличным распределением Уровень 1: Сала…
$3,10 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Роскошная резиденция в bugambilias 1100m2 $ 24,000,000 Земля 1100 метровСтроительство 7004 с…
$24,00 млн
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Дом 2 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 2 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Хороший дом, площадью 105 м2 и площадью 86 м2 состоит из двух этажей, двух спален, 1,5 ванны…
$1,81 млн
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Дом 5 спален в Сапопан, Мексика
Дом 5 спален
Сапопан, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 244 м²
Продажа дома 3 уровня в Águilas Zapopan 6 спален $ 4 800 000 140 земли 244 м2 строительства.…
$4,80 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Дом расположен в Valle Real, Zapopan Jalisco. Особенности: Дом со строительством 337м2 и пло…
$4,79 млн
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Дом 2 спальни в Tesistan, Мексика
Дом 2 спальни
Tesistan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Дом для продажи парк птиц Thessistan JaliscoNice дом для продажи в частном кондоминиуме, рас…
$1,65 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Откройте для себя исключительный образ жизни, который ждет вас в этом впечатляющем доме! С р…
$15,30 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Великолепный дом, расположенный в Пасео-де-ласьяс, который имеет следующие особенности: Дом …
$1,30 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом Линды, расположенный в Атемайаке дель Валле. Этот красивый дом состоит из 190 м2 строите…
$1,50 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 662 м²
Красивый дом на продажу, на национальном щите. дом в двух лотах очень хорошее расположение.-…
$26,50 млн
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Дом 4 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Общая площадь: 432м2 Строительство: 270 м2 Дом с большим потенциалом расположен второй участ…
$7,50 млн
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
М2 земли: 480Строительная м2: 473.19 Красивая комната, которая имеет следующие характеристик…
$9,71 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Дом на продажу Lomas del Seminario. 9.5x 38 = 361 м2 земли 320 м2 строительстваPB:Гараж на 3…
$9,90 млн
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Дом 2 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 2 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Коммерческий дом Используйте Centinela Zapopan за 2 650 000 140 метров земли 77 м2 строитель…
$2,65 млн
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Дом 3 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 3 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Casa Road Nogales, 3 спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, кухня, 4 ящика для парковки, бассе…
$15,00 млн
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Дом 3 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 3 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Откройте для себя исключительный образ жизни, который ждет вас в этом впечатляющем доме! С р…
$15,30 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом на продажу в Ломас-дель-Сентинела. Имеет парковку 1 автомобиль. Столовая и кухня2 спальн…
$1,65 млн
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Дом 4 спальни в Сапопан, Мексика
Дом 4 спальни
Сапопан, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дом в Ла-Флоресте $1'300,000 Недвижимость Ejido, вы можете купить только наличные, «вы не пр…
$1,30 млн
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Дом 4 спальни в Nuevo Mexico, Мексика
Дом 4 спальни
Nuevo Mexico, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
M2 terreno: 1000M2 Construction: 1000 +Garage для 5 - 6 автомобилей в зависимости от размера…
$35,00 млн
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Дом 5 спален в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 5 спален
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Резиденция в частном Bugambilias Spectacular View $ 14 500 000 Дом, расположенный во втором …
$14,50 млн
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Дом 2 спальни в Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Дом 2 спальни
Santa Ana Tepetitlan, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Хороший дом в Эль-Фортине, Запопан. Уровень с двумя спальнями, столовой, парковкой на две ма…
$2,50 млн
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Типы недвижимости в Zapopan

дома

Параметры недвижимости в Zapopan, Мексика

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