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Виллы в Puerto Escondido, Мексика

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4 объекта найдено
Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 863 м²
Расположенная на тихой тупиковой улице в самом сердце Ла Пунта, Пуэрто-Эскондидо, эта красив…
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Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 472 м²
Опыт жизни на побережье в этой потрясающей вилле с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, расп…
Цена по запросу
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Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 841 м²
Откройте для себя этот исключительный роскошный дом с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами, р…
Цена по запросу
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Вилла в Puerto Escondido, Мексика
Вилла
Puerto Escondido, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 629 м²
Расположенный на щедром участке площадью 523 м2 в центре Ла Пунта, этот очаровательный дом с…
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Параметры недвижимости в Puerto Escondido, Мексика

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