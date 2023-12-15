Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Жилая
  4. Othon P Blanco
  5. Дома

Дома в Othon P Blanco, Мексика

3 объекта найдено
Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Mahahual, Мексика
Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mahahual, Мексика
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
  GOBAL COSTA MAYA, комплекс мирового класса, состоящий из 1500 резиденций, спроектированны…
€111,000
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mahahual, Мексика
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mahahual, Мексика
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Gobal Costa Maya Project is a residential complex with private beach, white sands and the in…
€293,000
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mahahual, Мексика
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mahahual, Мексика
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Проект Gobal Costa Maya — жилой комплекс с частным пляжем, белым песком и невероятной бирюзо…
€296,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Othon P Blanco, Мексика

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти