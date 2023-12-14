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Жильё в Othon P Blanco, Мексика

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Mahahual, Мексика
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Mahahual, Мексика
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Проект Gobal Costa Maya — жилой комплекс с частным пляжем, белым песком и невероятной бирюзо…
€290,000
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Параметры недвижимости в Othon P Blanco, Мексика

с видом на море
недорогая
элитная
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