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Жильё в Municipio de Queretaro, Мексика

Сантьяго-де-Керетаро
7
Juriquilla
6
15 объектов найдено
Дом 5 спален в Juriquilla, Мексика
Дом 5 спален
Juriquilla, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
По назначению Немедленная доставка Дом расположен в районе Юрикилла, который имеет следующие…
$6,04 млн
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Дом 5 спален в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 5 спален
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Фантастика 2-уровневый дом, имеющий следующие характеристики: 339 м2 земли, 320 м2 постройки…
$4,96 млн
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Дом 6 спален в Delegacion Josefa Vergara y Hernandez, Мексика
Дом 6 спален
Delegacion Josefa Vergara y Hernandez, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 547 м²
М2 земли: 1207Строительство м2: 547Красивый дом в кондоминиуме, обладающий следующими характ…
$11,11 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Великолепный дом в жилом подразделении Калетто, Керетаро, который имеет следующие характерис…
$1,84 млн
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Дом 3 спальни в Delegacion Josefa Vergara y Hernandez, Мексика
Дом 3 спальни
Delegacion Josefa Vergara y Hernandez, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Великолепный дом, расположенный в садах гасиенды, который имеет следующие характеристики: Ст…
$4,49 млн
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Дом 4 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 4 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 441 м²
Прекрасный дом, расположенный в Hacienda El Campanario Querétaro. Дом состоит из двухэтажной…
$17,50 млн
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Дом 4 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 4 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Дом расположен в Юрикилле, который имеет следующие характеристики: 449 м2 земли, 346 м2 пост…
$6,50 млн
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Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Великолепный дом, расположенный в садах гасиенды, который имеет следующие характеристики: Ст…
$1,53 млн
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Дом 4 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 4 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
М2 земли: 232.1Строительная м2: 316.8Домовая комната, разработанная в 3 уровня, имеет: крыты…
$6,47 млн
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Дом 2 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 2 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Немедленная доставка По назначению Ваш новый дом ждет вас! Дом, состоящий из:М2 земли: 189.7…
$2,41 млн
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Дом 3 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 3 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Инвестиционные возможности с высокой производительностью. Приобретение по цене значительно н…
$4,16 млн
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Дом 3 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 3 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Дом на продажу в подразделении Майорка - уникальная возможность! Особенности:Террено: 141 м2…
$1,50 млн
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Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Он измеряет 855 м2 земли, 460 м2 строительства. В нем есть комната, перед столовой, столовая…
$7,26 млн
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Дом 3 спальни в Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Дом 3 спальни
Сантьяго-де-Керетаро, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Дом Линды во фракционе с Casa Club и Альберкой, в отличном месте, недалеко от Real Campanari…
$2,90 млн
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Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Дом расположен в Жилом Калетто, который имеет следующие характеристики: 156 м2 земли, 191 м2…
$3,41 млн
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Типы недвижимости в Municipio de Queretaro

дома

Параметры недвижимости в Municipio de Queretaro, Мексика

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