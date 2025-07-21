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Жильё в Juriquilla, Мексика

дома
5
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Великолепный дом в жилом подразделении Калетто, Керетаро, который имеет следующие характерис…
$98,891
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Дом 4 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 4 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Дом расположен в Юрикилле, который имеет следующие характеристики: 449 м2 земли, 346 м2 пост…
$349,344
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Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Он измеряет 855 м2 земли, 460 м2 строительства. В нем есть комната, перед столовой, столовая…
$389,922
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Дом расположен в Жилом Калетто, который имеет следующие характеристики: 156 м2 земли, 191 м2…
$183,433
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Дом 3 спальни в Juriquilla, Мексика
Дом 3 спальни
Juriquilla, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Великолепный дом, расположенный в садах гасиенды, который имеет следующие характеристики: Ст…
$82,203
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