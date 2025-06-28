Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мексика
  3. Municipio de Puebla
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Municipio de Puebla, Мексика

Пуэбла
19
19 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Garage 3 CarsGranite покрывает кухонную гостиную, оснащенную грилем Campana de Torre de Horn…
$7,20 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Внутренняя часть Две машиныСтоловаяИнтегральная закрытая кухняСервис патио40мт сад Половина …
$3,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дом на продажу Жилое подразделение за Paseo Destination $3 500 000Terreno 210 M2Construction…
$3,50 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bonita Luminosa и Spacious Modern HouseInside Fracc с очень зеленой зоной наблюдения и зоной…
$4,17 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Предпродажная поставка в середине августа 2025 годаGrilled Grilled Floor для 3 автомобилей S…
$6,86 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Работа двух автомобилей1/2 ванная комната Область столовой Открытая комплексная кухня с квар…
$4,25 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Пуэбла, Мексика
Дом 5 спален
Пуэбла, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Отличный дом, расположенный на вилле Satelite. Особенности: Этот дом имеет конструкцию 240 м…
$3,40 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Дом на продажу Жилое подразделение за Paseo Destination $3 500 000Terreno 210 M2Construction…
$3,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Garage 3 CarsGranite покрывает кухонную гостиную, оснащенную грилем Campana de Torre de Horn…
$7,20 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Работа двух автомобилей1/2 ванная комната Область столовой Открытая комплексная кухня с квар…
$4,25 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Внутренняя часть Две машиныСтоловаяИнтегральная закрытая кухняСервис патио40мт сад Половина …
$3,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Предпродажная поставка в середине августа 2025 годаGrilled Grilled Floor для 3 автомобилей S…
$6,86 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 591 м²
Дом, расположенный в Fracc. 1 уровень: Парковка со складом и мастерской, крыльцо, бассейн.2 …
$4,57 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Дом ДЕПАРТУРА ФРАКЦИОНАЛЬНОГО У него есть место для трех автомобилейДининг-комнатаКомплексна…
$14,80 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Гараж для двух автомобилей Кухня - дюймовая столовая с кварцевым покрытием 3 спальни каждая …
$4,50 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Гараж для двух автомобилей Кухня - дюймовая столовая с кварцевым покрытием 3 спальни каждая …
$4,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
М2 земельного участка: 175.3Строительная м2: 246Домовая комната разработана на двух уровнях,…
$2,26 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 4 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
158,1 м2 постройки. Хороший и просторный дом в жилом, имеет отличное распределение, которое …
$2,81 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пуэбла, Мексика
Дом 3 спальни
Пуэбла, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bonita Luminosa и Spacious Modern HouseInside Fracc с очень зеленой зоной наблюдения и зоной…
$4,17 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipio de Puebla, Мексика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти