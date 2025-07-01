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Дома в Chapala, Мексика

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 4 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 847 м²
Дом на продажу в Сан-Антонио Тлайакапан. 450 м2 земли и 847 M2 M2 Men Всего в 10 минутах от …
$16,50 млн
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Дом 4 спальни в Ajijic, Мексика
Дом 4 спальни
Ajijic, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Дом на продажу в La Floresta, Ajijic. 700 м2 земли 255 м2 строительства. Дом в эксклюзивном …
$9,10 млн
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Дом 3 спальни в San Antonio Tlayacapan, Мексика
Дом 3 спальни
San Antonio Tlayacapan, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Дом с красивым садом в Чапале. Красивый дом в Ла Ривера-де-Чапала на одном уровне на улице и…
$14,80 млн
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