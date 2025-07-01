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Дома в Atitalaquia, Мексика

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Atitalaquia, Мексика
Дом 3 спальни
Atitalaquia, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Разработанный на уровне 105 м2 земли и 117,01 м2 строительства, этот дом имеет комнату, стол…
$1,07 млн
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Дом 3 спальни в Cardonal, Мексика
Дом 3 спальни
Cardonal, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Дом на продажу - Атиталакия, Идальго - Отличная возможность! Расположение: Atitalachia, Hida…
$1,68 млн
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Дом 2 спальни в Cardonal, Мексика
Дом 2 спальни
Cardonal, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
- Стоимость возможности 1 426 000.00 - Коммерческая стоимость $ 1946 490 М2 земли: 300 Строи…
$1,43 млн
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Параметры недвижимости в Atitalaquia, Мексика

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