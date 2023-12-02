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Жильё в Trou aux Biches, Маврикий

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
€425,624
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
€756,767
в месяц
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