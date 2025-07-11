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Дома с бассейном в Ривьере-дю-Рампаре, Маврикий

Grand Baie
10
Grand Baie VCA East
10
7 объектов найдено
Дом в The Vale, Маврикий
Дом
The Vale, Маврикий
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
$1,01 млн
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
$998,195
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Дом 5 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 5 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 162 м²
$910,119
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TekceTekce
Дом 7 комнат в The Vale, Маврикий
Дом 7 комнат
The Vale, Маврикий
Число комнат 7
Количество этажей 1
$962,965
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Дом 7 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 7 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 7
$1,41 млн
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Дом 6 комнат в Grand Baie, Маврикий
Дом 6 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 6
$786,813
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Вилла 10 комнат в Grand Baie, Маврикий
Вилла 10 комнат
Grand Baie, Маврикий
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
$1,65 млн
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Параметры недвижимости в Ривьере-дю-Рампаре, Маврикий

с видом на море
Недорогая
Элитная
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