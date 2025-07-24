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Квартиры в Pamplemousses, Маврикий

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
$825,000
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Квартира 5 комнат в Grand Baie VCA West, Маврикий
Квартира 5 комнат
Grand Baie VCA West, Маврикий
Число комнат 5
$558,945
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Квартира 3 комнаты в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 3 комнаты
Trou aux Biches, Маврикий
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
$464,000
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Параметры недвижимости в Pamplemousses, Маврикий

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