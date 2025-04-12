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Жильё в Black River, Маврикий

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Grande Riviere Noire, Маврикий
Квартира 3 спальни
Grande Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
$1,77 млн
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Квартира 3 спальни в Flic en Flac, Маврикий
Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
$645,000
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Параметры недвижимости в Black River, Маврикий

с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов