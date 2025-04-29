Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Сведасай
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Сведасай, Литва

1 объект найдено
Дом в Сведасай, Литва
Дом
Сведасай, Литва
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Отправка вашего дома на неделю с 5 ружьями ниже по базе. Дом - это резиденция домовладения, …
$76,891
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти