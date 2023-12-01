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Дома в Skrundas novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом в Skrundas novads, Латвия
Дом
Skrundas novads, Латвия
Площадь 203 700 м²
Краткое описание замкового комплекса: Общая площадь земли 20,37 га ( 7 строений,парк, лес ,…
€1,20 млн
в месяц
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Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Skrundas novads, Латвия
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Skrundas novads, Латвия
Предлагаем приобрести эксклюзивный замковый комплекс, который находится в одном из самых жив…
€1,20 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Skrundas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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