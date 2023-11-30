Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Кримулдский край
  5. Дома

Дома в Кримулдский край, Латвия

6 объектов найдено
Дом 8 комнат с двором в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат с двором
Sunisi, Латвия
Комнаты 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 8 комнат с видом на озеро в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат с видом на озеро
Sunisi, Латвия
Комнаты 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
€1,10 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат с газовым отоплением в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат с газовым отоплением
Sunisi, Латвия
Комнаты 6
Площадь 391 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
€460,000
Оставить заявку
Дом 7 комнат с охраной в Sunisi, Латвия
Дом 7 комнат с охраной
Sunisi, Латвия
Комнаты 7
Площадь 496 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
€600,000
Оставить заявку
Дом 10 комнат с видом на озеро в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат с видом на озеро
Sunisi, Латвия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
€1,000,000
Оставить заявку
Дом 9 комнат с Spalni в Sunisi, Латвия
Дом 9 комнат с Spalni
Sunisi, Латвия
Комнаты 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
От центра Риги 20 км находиться лучший, элитный посёлок “Суниши”. Закрытого типа на берегу о…
€540,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кримулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти