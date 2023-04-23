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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Karmelava
Земельные участки в Karmelava, Литва
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Margava, Литва
€ 261,900
ПРОДАВАЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ОТДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ G., KAUNE! ВОЗМОЖНО 4300 кВ. М. СТРОИТЕ…
Земельные участки
Pabirzis, Литва
€ 11,000
Кано Радж. НИКОГДА не старый. ПОТОК 40 ЗЕМЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО: •местность гладкая; •Удобный д…
Земельные участки
Kreslynai, Литва
€ 50,000
ПОДАРОКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ СТРАНА КАУНО, СОДЕРЖАНИЕ К.! -----------------------------------------…
Земельные участки
Pabirzis, Литва
€ 570,000
527,17 акров коммерческой / промышленной на продажу - склад земельного участка Ringtai old.,…
Земельные участки
Pabirzis, Литва
€ 300,000
177,46 акров промышленности на продажу - складские участки в Рингке, Каунас р. ------------…
Земельные участки
Karmelava, Литва
€ 55,000
2,08 га на продажу. сельскохозяйственный участок Вильнюс г., Кармелава, Каунас р. СКЛИПАС:…
Земельные участки
Sanciai, Литва
€ 50,000
Земельные участки
Kreslynai, Литва
€ 26,600
Земельные участки
Sergeicikai II, Литва
€ 200,000
ПРОДАЖА 20-го КОММЕРЧЕСКОГО ПОСЛЕДНЕГО ОБЩЕСТВЕННОГО СТРАНЫ PR И REPEENTES PL. -------------…
Земельные участки
Kaukazas, Литва
€ 34,900
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Земельные участки
Sergeicikai II, Литва
€ 280,000
166.65a COMMERCIAL PARCEL FOR SALE PEACE PR., SAINAVOS RAJ., KAUNAS ADVANTAGES: - Near Tai…
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