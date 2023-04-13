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Купить земельный участок в Венгрии

3 480 объектов найдено
Земельные участкив Pusztavacs, Венгрия
Земельные участки
Pusztavacs, Венгрия
2 864 м²
€ 30,715
Земельные участкив Бажи, Венгрия
Земельные участки
Бажи, Венгрия
10 000 м²
€ 42,467
Земельные участкив Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
871 м²
€ 183,755
Земельные участкив Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
910 м²
€ 237,706
Земельные участкив Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 325 м²
€ 40,036
Земельные участкив Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 303 м²
€ 40,036
Земельные участкив Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 306 м²
€ 40,036
Земельные участкив Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
800 м²
€ 146,897
Земельные участкив Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
900 м²
€ 146,897
Земельные участкив Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
539 м²
€ 280,440
Земельные участкив Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€ 5,342
Земельные участкив orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
1 230 м²
€ 93,213
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 119 м²
€ 87,871
Земельные участкив Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 051 м²
€ 23,771
Земельные участкив Lispeszentadorjan, Венгрия
Земельные участки
Lispeszentadorjan, Венгрия
1 692 м²
€ 13,087
Земельные участкив Пасто, Венгрия
Земельные участки
Пасто, Венгрия
10 000 м²
€ 120,188
Земельные участкив Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
20 000 м²
€ 37,125
Земельные участкив Балатонсепезд, Венгрия
Земельные участки
Балатонсепезд, Венгрия
790 м²
€ 93,213
Земельные участкив Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
822 м²
€ 183,755
Земельные участкив Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
5 543 м²
€ 10,416
Земельные участкив Koekeny, Венгрия
Земельные участки
Koekeny, Венгрия
1 372 м²
€ 9,348
Земельные участкив Надьредьхаза, Венгрия
Земельные участки
Надьредьхаза, Венгрия
725 м²
€ 17,361
Земельные участкив Domony, Венгрия
Земельные участки
Domony, Венгрия
20 000 м²
€ 454,045
Земельные участкив Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
935 м²
€ 36,057
Земельные участкив Ясберень, Венгрия
Земельные участки
Ясберень, Венгрия
2 064 м²
€ 43,802
Земельные участкив Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
524 м²
€ 105,499
Земельные участкив Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
10 000 м²
€ 344,540
Земельные участкив Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
4 536 м²
€ 32,050
Земельные участкив Таркань, Венгрия
Земельные участки
Таркань, Венгрия
1 604 м²
€ 10,149
Земельные участкив Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
500 м²
€ 69,442

Недвижимость в Венгрии — доступное жилье в столице

Жилье в Венгрии — одно из самых доступных по стоимости на территории Евросоюза. Например, небольшую квартиру в Хевизе можно приобрести всего за 50 тыс. €, а в Будапеште — от 70 тыс. €. Цены на дома колеблются от 100 тыс. € в Западной Венгрии и Хевизе до 3 млн. € на роскошные виллы с бассейном в Будапеште. В городе Кестхей, рядом с озером Балатон, можно купить уютный таунхауз для отдыха или коммерческой деятельности.

Особенности приобретения

Для покупки квартиры не обязательно ехать в страну: достаточно оформить доверенность на венгерском на адвоката, который будет представлять интересы покупателя. После выбора объекта договора потребуется внесение аванса в размере 10%. После покупки предоставляется 30 дней для оплаты налогов и пошлин:

  • 4% от стоимости недвижимости — единоразовая пошлина;
  • 2% берёт адвокат за свои услуги;
  • 5% передаётся агентству недвижимости;
  • сборы, оплаты в земельный комитет, электронные выписки для подачи в мэрию, заверение загранпаспорта нотариусом обойдутся в сумму, близкую к 250 €.

Как купить недвижимость в Венгрии дешевле

Элитная недвижимость в столице Венгрии и в курортных зонах обойдётся в разы дешевле, чем во Франции и других странах Евросоюза. При этом, если сдавать двухкомнатную или однокомнатную квартиру в аренду, то жильё окупится очень быстро. При желании сэкономить можно воспользоваться следующими советами:

  • Рассматривайте варианты, удаленные от столицы и курортных зон с термальными источниками. В крупных городах Ньиредьхазе, Дебрецене и Мишкольце стоимость выгодно отличается, что удобно, если квартира покупается для себя и последующего ПМЖ и ВНЖ.
  • Недорогие квартиры в Будапеште и в курортных зонах могут требовать ремонта, но обойдутся дешевле других вариантов.
  • Небольшие квартиры в центре столицы и таунхаусы стоят от 100-150 тыс. €. 40 кв. м. — это оптимальный вариант для сдачи недвижимости в аренду или проживания 1-2 человек.

Рынок венгерской недвижимости стабильно растет, а стоимость квартир ежегодно увеличивается на 5-10%. Поэтому не стоит откладывать покупку, ожидая снижения цен.

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