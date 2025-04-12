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Жильё в Kajiado County, Кения

2 объекта найдено
Бунгало с парковкой, с гаражом, с садом в Oloolua ward, Кения
Бунгало с парковкой, с гаражом, с садом
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$308,522
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Таунхаус в OloosirkonSholinke ward, Кения
Таунхаус
OloosirkonSholinke ward, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью отде…
$105,000
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Параметры недвижимости в Kajiado County, Кения

с гаражом
с садом
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