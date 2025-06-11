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Долгосрочная аренда вилл в Тель-Авиве, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Тель-Авив, Израиль
Вилла 7 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 7
Площадь 486 м²
Земля 440 м2 - Построенная площадь 486 м2 7 больших комнат - особенно просторные, и 7 ванных…
$10,674
в месяц
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