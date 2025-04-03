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Квартиры в Сдерот, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сдерот, Израиль
Квартира 3 комнаты
Сдерот, Израиль
Число комнат 3
Площадь 85 м²
ИДЕАЛЬНАЯ КВАРТИРА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ИЛИ ПЕРВАЯ ПОКУПКА. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ
$362,361
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Рейтинг 4.9 / 5:
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