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Жилой квартал Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$2,45 млн
;
11
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ID: 39659
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Хеврон, 16

О комплексе

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Всего в 150 метрах от пляжа! Расположенная на одной из самых востребованных улиц Тель-Авива, эта элегантная 4-комнатная квартира предлагает исключительную среду проживания, всего в нескольких шагах от моря, кафе, ресторанов и центра города. Характеристики Жилая площадь 110 м2 4 штуки 2 балкона 2 родительские сюиты (мастера) Безопасная комната (Safe Room) 3 ванные комнаты Частная парковка пещера Редкое свойство, сочетающее в себе комфорт, функциональность и привилегированное местоположение, идеальное в основном месте жительства, от ноги до земли или инвестиции в наследие. Адрес: Rehov Trumpledor Тель-Авив Всего в 150 метрах от пляжа

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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от
$2,45 млн
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