Жилой квартал Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Всего в 150 метрах от пляжа! Расположенная на одной из самых востребованных улиц Тель-Авива, эта элегантная 4-комнатная квартира предлагает исключительную среду проживания, всего в нескольких шагах от моря, кафе, ресторанов и центра города. Характеристики Жилая площадь 110 м2 4 штуки 2 балкона 2 родительские сюиты (мастера) Безопасная комната (Safe Room) 3 ванные комнаты Частная парковка пещера Редкое свойство, сочетающее в себе комфорт, функциональность и привилегированное местоположение, идеальное в основном месте жительства, от ноги до земли или инвестиции в наследие. Адрес: Rehov Trumpledor Тель-Авив Всего в 150 метрах от пляжа