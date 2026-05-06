Жилой квартал Appartement 4 pieces a 150m de la mer

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Всего в 150 метрах от пляжа!
Расположенная на одной из самых востребованных улиц Тель-Авива, эта элегантная 4-комнатная квартира предлагает исключительную среду проживания, всего в нескольких шагах от моря, кафе, ресторанов и центра города.
Характеристики
Жилая площадь 110 м2
4 штуки
2 балкона
2 родительские сюиты (мастера)
Безопасная комната (Safe Room)
3 ванные комнаты
Частная парковка
пещера
Редкое свойство, сочетающее в себе комфорт, функциональность и привилегированное местоположение, идеальное в основном месте жительства, от ноги до земли или инвестиции в наследие.
Адрес: Rehov Trumpledor Тель-Авив
Всего в 150 метрах от пляжа
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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