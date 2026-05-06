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  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion bonnes orientations calme clair dans rue calme en bon etat endroit calme etage haut avec vue grand mini penthous

Эйлат, Израиль
от
$787,200
;
9
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ID: 39619
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат

О комплексе

Перевод
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PENTHOUSE FOR SALE OF 6 Rooms IN DUPLEX with BEAUTIFUL TERRASS OF 80M2 предлагает потрясающий вид на море, очень ухоженный, двойной частный паркинг

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
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Эйлат, Израиль
от
$787,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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